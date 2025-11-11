https://1prime.ru/20251111/uralkiya-864434503.html

Латвийская структура "Уралкалия" приветствует решение суда по иску к Yara

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Латвийская структура "Уралкалия" приветствует удовлетворение иска к норвежской Yara на 18,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в компании, отметив, что большинство контрагентов оплатили свои задолженности перед компанией в полном объеме. "Компания Uralkali Trading приветствует решение арбитражного суда об удовлетворении ее иска к материнской компании группы Yara - Yara International ASA. Среди дебиторов из европейских стран, большинство контрагентов оплатили свои задолженности перед нашей компанией в полном объеме", - заявили в компании. По словам компании, действия материнской компании группы Yara, приведшие к неоплате поставок группой, а также отсутствие конструктивного диалога по урегулированию ситуации угрожают обеспечению стабильной поставки удобрений, которые кормят население планеты от Латинской Америки до Африки. Ранее во вторник Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading, через которую российский производитель минеральных удобрений "Уралкалий" экспортировал свою продукцию, к норвежской химической компании Yara International, одному из крупнейших в мире поставщиков удобрений, о взыскании около 18,3 миллиарда рублей. Представитель истца на предыдущем заседании в октябре сообщил в суде, что Yara International отказалась от заключения мирового соглашения. По словам юриста, ответчику был направлен проект мирового соглашения, но он отказался от его заключения. При этом, по его словам, ответчик высказался по существу заявленного требования в рамках данного дела, указав, что оно является необоснованным. Иск поступил в суд в марте. Истец потребовал взыскать убытки в размере около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро; проценты в размере более 25,9 миллиона долларов и более 25,8 миллиона евро; а также убытки в связи с простоем судов в размере более 7,8 миллиона долларов и в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов в размере более 10 тысяч евро; проценты более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро. Сумма иска эквивалентна примерно 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, дату подачи искового заявления, говорится в материалах дела. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край). Чистая прибыль по РСБУ за 2024 год выросла на 25,5%, до 26,5 миллиарда рублей. UralkaliTrading - латвийская дочерняя компания ПАО "Уралкалий". Занимается оптовой продажей химической продукции.

латвия

норвегия

2025

