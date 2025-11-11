Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR
Узатом проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов для применения в атомной отрасли республики, заявил директор Узатома Азим Ахмедходжаев.
По данным пресс-службы Узатома, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США 4–6 ноября узбекская сторона подтвердила интерес к изучению американских технологий малых модульных реакторов (SMR), в частности, сертифицированных проектов компаний Holtec, GE Hitachi и NuScale.
"Данный шаг будет являться подготовительным этапом и к тому моменту, как только появятся референтные образцы американских SMR, специалисты Узатома проведут их детальный анализ и оценят возможность применения в Узбекистане", - цитирует Ахмедходжаева его пресс-служба в релизе Узатома для СМИ.
По данным Узатома, в рамках сотрудничества с США также планируется подготовка кадров, проведение совместных обучающих семинаров. В агентстве напомнили, что в сентябре МИД Узбекистана и госдеп США подписали меморандум о взаимопонимании в сфере мирного использования атомной энергии.
"Таким образом, Узбекистан продолжает многовекторную политику. Мы строим АЭС малой мощности с Россией на базе РИТМ-200Н, рассматриваем крупные реакторы ВВЭР-1000, сотрудничаем с Китаем по SMR и переработке урана", - отмечается в сообщении. В агентстве добавили, что "изучение американских технологий — это естественный шаг в рамках диверсификации, чтобы выбрать самые надёжные и выгодные решения для растущей экономики страны".
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
В конце сентября этого года "Росатом" и власти Узбекистана на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.