https://1prime.ru/20251111/uzbekistan-864418598.html

Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR

Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR - 11.11.2025, ПРАЙМ

Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов для применения в атомной... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T16:53+0300

2025-11-11T16:53+0300

2025-11-11T16:53+0300

энергетика

узбекистан

сша

китай

шавкат мирзиеев

росатом

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg

ТАШКЕНТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов для применения в атомной отрасли республики, заявил директор Узатома Азим Ахмедходжаев. По данным пресс-службы Узатома, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США 4–6 ноября узбекская сторона подтвердила интерес к изучению американских технологий малых модульных реакторов (SMR), в частности, сертифицированных проектов компаний Holtec, GE Hitachi и NuScale. "Данный шаг будет являться подготовительным этапом и к тому моменту, как только появятся референтные образцы американских SMR, специалисты Узатома проведут их детальный анализ и оценят возможность применения в Узбекистане", - цитирует Ахмедходжаева его пресс-служба в релизе Узатома для СМИ. По данным Узатома, в рамках сотрудничества с США также планируется подготовка кадров, проведение совместных обучающих семинаров. В агентстве напомнили, что в сентябре МИД Узбекистана и госдеп США подписали меморандум о взаимопонимании в сфере мирного использования атомной энергии. "Таким образом, Узбекистан продолжает многовекторную политику. Мы строим АЭС малой мощности с Россией на базе РИТМ-200Н, рассматриваем крупные реакторы ВВЭР-1000, сотрудничаем с Китаем по SMR и переработке урана", - отмечается в сообщении. В агентстве добавили, что "изучение американских технологий — это естественный шаг в рамках диверсификации, чтобы выбрать самые надёжные и выгодные решения для растущей экономики страны". В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года. В конце сентября этого года "Росатом" и власти Узбекистана на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.

https://1prime.ru/20250916/estoniya-862361453.html

узбекистан

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

узбекистан, сша, китай, шавкат мирзиеев, росатом, мид