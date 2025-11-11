Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251111/uzbekistan-864418598.html
Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR
Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR - 11.11.2025, ПРАЙМ
Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR
Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов для применения в атомной... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T16:53+0300
2025-11-11T16:53+0300
энергетика
узбекистан
сша
китай
шавкат мирзиеев
росатом
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов для применения в атомной отрасли республики, заявил директор Узатома Азим Ахмедходжаев. По данным пресс-службы Узатома, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США 4–6 ноября узбекская сторона подтвердила интерес к изучению американских технологий малых модульных реакторов (SMR), в частности, сертифицированных проектов компаний Holtec, GE Hitachi и NuScale. "Данный шаг будет являться подготовительным этапом и к тому моменту, как только появятся референтные образцы американских SMR, специалисты Узатома проведут их детальный анализ и оценят возможность применения в Узбекистане", - цитирует Ахмедходжаева его пресс-служба в релизе Узатома для СМИ. По данным Узатома, в рамках сотрудничества с США также планируется подготовка кадров, проведение совместных обучающих семинаров. В агентстве напомнили, что в сентябре МИД Узбекистана и госдеп США подписали меморандум о взаимопонимании в сфере мирного использования атомной энергии. "Таким образом, Узбекистан продолжает многовекторную политику. Мы строим АЭС малой мощности с Россией на базе РИТМ-200Н, рассматриваем крупные реакторы ВВЭР-1000, сотрудничаем с Китаем по SMR и переработке урана", - отмечается в сообщении. В агентстве добавили, что "изучение американских технологий — это естественный шаг в рамках диверсификации, чтобы выбрать самые надёжные и выгодные решения для растущей экономики страны". В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года. В конце сентября этого года "Росатом" и власти Узбекистана на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.
https://1prime.ru/20250916/estoniya-862361453.html
узбекистан
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
узбекистан, сша, китай, шавкат мирзиеев, росатом, мид
Энергетика, УЗБЕКИСТАН, США, КИТАЙ, Шавкат Мирзиеев, Росатом, МИД
16:53 11.11.2025
 
Узбекистан проанализирует возможности использования американских SMR

Узатом проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) проанализирует возможности использования американских малых модульных реакторов для применения в атомной отрасли республики, заявил директор Узатома Азим Ахмедходжаев.
По данным пресс-службы Узатома, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США 4–6 ноября узбекская сторона подтвердила интерес к изучению американских технологий малых модульных реакторов (SMR), в частности, сертифицированных проектов компаний Holtec, GE Hitachi и NuScale.
"Данный шаг будет являться подготовительным этапом и к тому моменту, как только появятся референтные образцы американских SMR, специалисты Узатома проведут их детальный анализ и оценят возможность применения в Узбекистане", - цитирует Ахмедходжаева его пресс-служба в релизе Узатома для СМИ.
По данным Узатома, в рамках сотрудничества с США также планируется подготовка кадров, проведение совместных обучающих семинаров. В агентстве напомнили, что в сентябре МИД Узбекистана и госдеп США подписали меморандум о взаимопонимании в сфере мирного использования атомной энергии.
"Таким образом, Узбекистан продолжает многовекторную политику. Мы строим АЭС малой мощности с Россией на базе РИТМ-200Н, рассматриваем крупные реакторы ВВЭР-1000, сотрудничаем с Китаем по SMR и переработке урана", - отмечается в сообщении. В агентстве добавили, что "изучение американских технологий — это естественный шаг в рамках диверсификации, чтобы выбрать самые надёжные и выгодные решения для растущей экономики страны".
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
В конце сентября этого года "Росатом" и власти Узбекистана на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Компании из Эстонии и Канады совместно внедрят малый модульный реактор
16 сентября, 22:13
 
ЭнергетикаУЗБЕКИСТАНСШАКИТАЙШавкат МирзиеевРосатомМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала