В Раде выступили с угрозой власти Зеленского из-за скандала с НАБУ
В Раде выступили с угрозой власти Зеленского из-за скандала с НАБУ - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Раде выступили с угрозой власти Зеленского из-за скандала с НАБУ
Власть Владимира Зеленского может рухнуть из-за скандала с НАБУ, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*. | 11.11.2025, ПРАЙМ
в мире
киев
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
рада
энергоатом
набу
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Власть Владимира Зеленского может рухнуть из-за скандала с НАБУ, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.Он прокомментировал сообщения о том, что бывший вице-премьер Алексей Чернышев ведет переговоры с НАБУ и готов заключить сделку со следствием."Это ключевая проблема Банковой сейчас. Не знают, что делать и как действовать в этом варианте. Если это произойдет, то вся власть в стране посыплется. Чернышев не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает", – приводит его слова издание Страна.ua.Гончаренко* добавил, что НАБУ обнародовало лишь небольшую часть материалов, и теперь киевский режим может рассчитывать лишь на "удачливость Зеленского".Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале бюро опубликованы фото с изъятыми во время обысков сумками, полными иностранной валюты. Точная сумма не названа.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", следственные действия проводились также у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Ведомство установило, что средства, полученные по серым схемам, проходили через офис в центре Киева.*Внесен в список террористов и экстремистов.
23:36 11.11.2025 (обновлено: 23:41 11.11.2025)
 
В Раде выступили с угрозой власти Зеленского из-за скандала с НАБУ

Депутат Рады Гончаренко*: скандал с НАБУ может подорвать власть Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Власть Владимира Зеленского может рухнуть из-за скандала с НАБУ, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Он прокомментировал сообщения о том, что бывший вице-премьер Алексей Чернышев ведет переговоры с НАБУ и готов заключить сделку со следствием.
"Это ключевая проблема Банковой сейчас. Не знают, что делать и как действовать в этом варианте. Если это произойдет, то вся власть в стране посыплется. Чернышев не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает", – приводит его слова издание Страна.ua.
Гончаренко* добавил, что НАБУ обнародовало лишь небольшую часть материалов, и теперь киевский режим может рассчитывать лишь на "удачливость Зеленского".
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале бюро опубликованы фото с изъятыми во время обысков сумками, полными иностранной валюты. Точная сумма не названа.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", следственные действия проводились также у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.
Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Ведомство установило, что средства, полученные по серым схемам, проходили через офис в центре Киева.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
 
Заголовок открываемого материала