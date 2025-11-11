В Европе высказались о возможности отправки войск на Украину
Прауд: европейцы не будут отправлять свои войска на территорию Украины
Архивное фото
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Европейские государства не направят свои военные контингенты на территорию Украины для поддержки киевской стороны, отметил британский дипломат Ян Прауд в интервью на YouTube-канале профессора из Хельсинкского университета Глена Дизена.
"Поляки не отправят свои войска, хотя у них одна из крупнейших армий в ЕС и они тратят более четырех процентов ВВП на оборону. Ведь у прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по 10 000 человек, то нам бы повезло. В прошлом мы отказывались даже от этого. Остается Германия. У которой тоже есть свои экономические проблемы. Так что, другого реального источника нет", — сказал он.
Дипломат выразил уверенность в том, что прекращение боевых действий и достижение мирного соглашения с Россией остаются единственным путем урегулирования конфликта.
В конце октября издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси сообщало, что дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину возобновились в ЕС на фоне предпринимаемых США попыток мирного урегулирования конфликта. При этом издание подчеркивает, что Брюссель не будет идти на какие-либо шаги до тех пор, пока для отправки военных не сложатся необходимые условия. Одно из них — прекращение огня.
Российский МИД неоднократно заявлял о категорическом непринятии любых инициатив по размещению войск НАТО на Украине, отмечая, что подобные действия могут привести к значительной эскалации конфликта. Москва охарактеризовала разговоры о направлении контингентов как провокацию, способствующую продолжению военного противостояния.