России неинтересно возобновление сотрудничества с ЕС в области рыболовства - 11.11.2025, ПРАЙМ
России неинтересно возобновление сотрудничества с ЕС в области рыболовства
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. России абсолютно неинтересно возобновление сотрудничества с Евросоюзом в области рыболовства, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Мы их не замечаем, не знаем. Для нас это абсолютно неинтересно. Мы с ними не пересекаемся. Сотрудничество с ЕС в области рыболовства не планируется, и комиссия (по вопросам рыболовства - ред.) не собирается", - заявил он. Летом прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Страны сделали совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это. Осенью Шестаков так комментировал РИА Новости эти обвинения: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять Россию. В сентябре 2025 году Шестаков поделился с РИА Новости, что страны Балтии перестали обвинять Россию в незаконном рыбном промысле в Балтийском море.
07:38 11.11.2025
 
России неинтересно возобновление сотрудничества с ЕС в области рыболовства

Глава Росрыболовства Шестаков: сотрудничество с ЕС в области рыболовства неинтересно

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. России абсолютно неинтересно возобновление сотрудничества с Евросоюзом в области рыболовства, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы их не замечаем, не знаем. Для нас это абсолютно неинтересно. Мы с ними не пересекаемся. Сотрудничество с ЕС в области рыболовства не планируется, и комиссия (по вопросам рыболовства - ред.) не собирается", - заявил он.
Летом прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Страны сделали совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это. Осенью Шестаков так комментировал РИА Новости эти обвинения: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять Россию.
В сентябре 2025 году Шестаков поделился с РИА Новости, что страны Балтии перестали обвинять Россию в незаконном рыбном промысле в Балтийском море.
 
