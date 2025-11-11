Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ
"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ
Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются на поле боя со смертельно опасной инфекцией — газовой гангреной, пишет издание The Telegraph со ссылкой на... | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются на поле боя со смертельно опасной инфекцией — газовой гангреной, пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники."Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны и долгое время считалось практически искорененным в Европе. &lt;…&gt; Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: при отсутствии лечения смертность приближается к ста процентам", — говорится в материале.The Telegraph подчеркивает, что трудности с эвакуацией раненых и доставкой медикаментов значительно осложняют ситуацию.По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
17:56 11.11.2025 (обновлено: 17:59 11.11.2025)
 
"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ

Telegraph: в рядах ВСУ начались вспышки смертельно опасной газовой гангрены

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются на поле боя со смертельно опасной инфекцией — газовой гангреной, пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.
"Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны и долгое время считалось практически искорененным в Европе. <…> Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: при отсутствии лечения смертность приближается к ста процентам", — говорится в материале.
The Telegraph подчеркивает, что трудности с эвакуацией раненых и доставкой медикаментов значительно осложняют ситуацию.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
