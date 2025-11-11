https://1prime.ru/20251111/vspyshka-864423074.html

"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ

"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ - 11.11.2025, ПРАЙМ

"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ

Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются на поле боя со смертельно опасной инфекцией — газовой гангреной, пишет издание The Telegraph со ссылкой на... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T17:56+0300

2025-11-11T17:56+0300

2025-11-11T17:59+0300

общество

мировая экономика

европа

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются на поле боя со смертельно опасной инфекцией — газовой гангреной, пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники."Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны и долгое время считалось практически искорененным в Европе. <…> Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: при отсутствии лечения смертность приближается к ста процентам", — говорится в материале.The Telegraph подчеркивает, что трудности с эвакуацией раненых и доставкой медикаментов значительно осложняют ситуацию.По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.

https://1prime.ru/20251111/zelenskiy-864422352.html

европа

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, европа, запорожская область