"Чрезвычайно опасно". СМИ сообщили о вспышке смертельной болезни в ВСУ
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются на поле боя со смертельно опасной инфекцией — газовой гангреной, пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники."Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны и долгое время считалось практически искорененным в Европе. <…> Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: при отсутствии лечения смертность приближается к ста процентам", — говорится в материале.The Telegraph подчеркивает, что трудности с эвакуацией раненых и доставкой медикаментов значительно осложняют ситуацию.По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
