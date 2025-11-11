https://1prime.ru/20251111/vykhodnye-864407860.html

В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней

В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней - 11.11.2025, ПРАЙМ

В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней

В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю... | 11.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы. Отдых для россиян начнется в четверг, 31 декабря. Этот день был сделан выходным за счет переноса: рабочая суббота 3 января будет перенесена на пятницу 9 января, а выходной воскресенье 4 января перенесут как раз на 31 декабря. Министр труда России Антон Котяков сообщил, что благодаря этим переносам новогодние каникулы 2026 года будут рекордными и продлятся 12 дней.После завершения новогодних каникул у российских сотрудников, работающих пять дней в неделю, в январе останется еще 19 рабочих дней. Таким образом, январь в 2026 году станет самым коротким рабочим месяцем.Февраль также будет отмечен нерабочими днями. В этом месяце отдых в связи с Днем защитника Отечества продлится с 21 по 23 февраля.

