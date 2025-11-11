Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/vykhodnye-864407860.html
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней - 11.11.2025, ПРАЙМ
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней
В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T07:24+0300
2025-11-11T07:24+0300
антон котяков
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863856020_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_40568453a6caa3ca09e561275b25f6be.jpg
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы. Отдых для россиян начнется в четверг, 31 декабря. Этот день был сделан выходным за счет переноса: рабочая суббота 3 января будет перенесена на пятницу 9 января, а выходной воскресенье 4 января перенесут как раз на 31 декабря. Министр труда России Антон Котяков сообщил, что благодаря этим переносам новогодние каникулы 2026 года будут рекордными и продлятся 12 дней.После завершения новогодних каникул у российских сотрудников, работающих пять дней в неделю, в январе останется еще 19 рабочих дней. Таким образом, январь в 2026 году станет самым коротким рабочим месяцем.Февраль также будет отмечен нерабочими днями. В этом месяце отдых в связи с Днем защитника Отечества продлится с 21 по 23 февраля.
https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862722772.html
https://1prime.ru/20250928/otpusk-862809599.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863856020_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_7c19a014842a4ce8b4499c25c55ffd56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон котяков, общество , бизнес
Антон Котяков, Общество , Бизнес
07:24 11.11.2025
 
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней

За зиму у россиян накопится всего 56 рабочих дней

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПразднование Нового года
Празднование Нового года - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы.
Отдых для россиян начнется в четверг, 31 декабря. Этот день был сделан выходным за счет переноса: рабочая суббота 3 января будет перенесена на пятницу 9 января, а выходной воскресенье 4 января перенесут как раз на 31 декабря. Министр труда России Антон Котяков сообщил, что благодаря этим переносам новогодние каникулы 2026 года будут рекордными и продлятся 12 дней.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
24 сентября, 16:32
После завершения новогодних каникул у российских сотрудников, работающих пять дней в неделю, в январе останется еще 19 рабочих дней. Таким образом, январь в 2026 году станет самым коротким рабочим месяцем.
Февраль также будет отмечен нерабочими днями. В этом месяце отдых в связи с Днем защитника Отечества продлится с 21 по 23 февраля.
Новый год в Казани - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Россиян научили, как удлинить новогодние праздники в 2026 году
28 сентября, 03:03
 
Антон КотяковОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала