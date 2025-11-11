https://1prime.ru/20251111/vykhodnye-864407860.html
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней - 11.11.2025, ПРАЙМ
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней
В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T07:24+0300
2025-11-11T07:24+0300
2025-11-11T07:24+0300
антон котяков
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863856020_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_40568453a6caa3ca09e561275b25f6be.jpg
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы. Отдых для россиян начнется в четверг, 31 декабря. Этот день был сделан выходным за счет переноса: рабочая суббота 3 января будет перенесена на пятницу 9 января, а выходной воскресенье 4 января перенесут как раз на 31 декабря. Министр труда России Антон Котяков сообщил, что благодаря этим переносам новогодние каникулы 2026 года будут рекордными и продлятся 12 дней.После завершения новогодних каникул у российских сотрудников, работающих пять дней в неделю, в январе останется еще 19 рабочих дней. Таким образом, январь в 2026 году станет самым коротким рабочим месяцем.Февраль также будет отмечен нерабочими днями. В этом месяце отдых в связи с Днем защитника Отечества продлится с 21 по 23 февраля.
https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862722772.html
https://1prime.ru/20250928/otpusk-862809599.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863856020_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_7c19a014842a4ce8b4499c25c55ffd56.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, общество , бизнес
Антон Котяков, Общество , Бизнес
В зимние месяцы россиян ожидает всего 56 рабочих дней
За зиму у россиян накопится всего 56 рабочих дней
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. В общей сложности, за декабрь, январь и февраль жители России отработают лишь 56 дней, учитывая 12-дневный перерыв на новогодние праздники, согласно календарю праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы.
Отдых для россиян начнется в четверг, 31 декабря. Этот день был сделан выходным за счет переноса: рабочая суббота 3 января будет перенесена на пятницу 9 января, а выходной воскресенье 4 января перенесут как раз на 31 декабря. Министр труда России Антон Котяков
сообщил, что благодаря этим переносам новогодние каникулы 2026 года будут рекордными и продлятся 12 дней.
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
После завершения новогодних каникул у российских сотрудников, работающих пять дней в неделю, в январе останется еще 19 рабочих дней. Таким образом, январь в 2026 году станет самым коротким рабочим месяцем.
Февраль также будет отмечен нерабочими днями. В этом месяце отдых в связи с Днем защитника Отечества продлится с 21 по 23 февраля.
Россиян научили, как удлинить новогодние праздники в 2026 году