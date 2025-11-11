Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Яйца тюменской птицефабрики изъяли из торговли из-за вспышки инфекции у кур - 11.11.2025
Яйца тюменской птицефабрики изъяли из торговли из-за вспышки инфекции у кур
происшествия
бизнес
сельское хозяйство
ТЮМЕНЬ, 11 ноя – ПРАЙМ. Отгрузка куриных яиц с птицефабрики "Пышминская", где произошла вспышка инфекционного заболевания птиц, приостановлена, инициирован процесс изъятия продукции из торговли, официальное заявление птицефабрики опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. "Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции. Представители федеральных и региональных розничных сетей, дистрибьюторы, оптовые и розничные торговые партнеры своевременно оповещены о необходимости временного снятия продукции с реализации, инициирован процесс её изъятия с торговых полок магазинов", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что вспышка инфекционного заболевания птиц произошла на территории птицеводческого предприятия в Тюменской области, поставки продукции предприятия прекращены, птица будет уничтожена. По данным птицефабрики, предприятие уже приступило к реализации комплекса мер по локализации распространения инфекции согласно протоколам. На предприятии введен карантинный режим, усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Совместно с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг. На сайте птицефабрики указано, что на предприятии содержится около миллиона кур-несушек, производится до 350 миллионов яиц в год, продукция поставляется в семь регионов страны, торговыми партнерами являются крупные федеральные сети.
бизнес, сельское хозяйство
Происшествия, Бизнес, Сельское хозяйство
11:49 11.11.2025
 
Яйца тюменской птицефабрики изъяли из торговли из-за вспышки инфекции у кур

Яйца тюменской птицефабрики "Пышминская" изъяли из торговли из-за вспышки инфекции у кур

ТЮМЕНЬ, 11 ноя – ПРАЙМ. Отгрузка куриных яиц с птицефабрики "Пышминская", где произошла вспышка инфекционного заболевания птиц, приостановлена, инициирован процесс изъятия продукции из торговли, официальное заявление птицефабрики опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
"Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции. Представители федеральных и региональных розничных сетей, дистрибьюторы, оптовые и розничные торговые партнеры своевременно оповещены о необходимости временного снятия продукции с реализации, инициирован процесс её изъятия с торговых полок магазинов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вспышка инфекционного заболевания птиц произошла на территории птицеводческого предприятия в Тюменской области, поставки продукции предприятия прекращены, птица будет уничтожена.
По данным птицефабрики, предприятие уже приступило к реализации комплекса мер по локализации распространения инфекции согласно протоколам. На предприятии введен карантинный режим, усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Совместно с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг.
На сайте птицефабрики указано, что на предприятии содержится около миллиона кур-несушек, производится до 350 миллионов яиц в год, продукция поставляется в семь регионов страны, торговыми партнерами являются крупные федеральные сети.
ПроисшествияБизнесСельское хозяйство
 
 
