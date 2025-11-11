https://1prime.ru/20251111/yuan-864410950.html
Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню
11.11.2025
Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню
Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск увеличивается на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,39 рубля.
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск увеличивается на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,39 рубля.
