Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню

Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню - 11.11.2025, ПРАЙМ

Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню

11.11.2025

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск увеличивается на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,39 рубля.

