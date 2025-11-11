https://1prime.ru/20251111/yuan-864426649.html
Юань закрыл торги на отметке 11,34 рубля
Юань закрыл торги на отметке 11,34 рубля - 11.11.2025, ПРАЙМ
Юань закрыл торги на отметке 11,34 рубля
Рубль по итогам торгов повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T19:07+0300
2025-11-11T19:07+0300
2025-11-11T19:07+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,34 рубля.
https://1prime.ru/20251111/rynok-864426311.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Юань закрыл торги на отметке 11,34 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился за сессию до 11,34 руб
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,34 рубля.
Российский рынок акций закрылся ростом на 0,3%