Курс юаня против рубля слегка снизился во вторник - 11.11.2025
Курс юаня против рубля слегка снизился во вторник
Курс юаня против рубля слегка снизился во вторник - 11.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня против рубля слегка снизился во вторник
Курс китайской валюты к рублю во вторник немного снизился, не сумев закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник немного снизился, не сумев закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,34 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,32-11,45 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,12 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже во вторник попытался по инерции продолжить расти и закрепиться выше уровня 11,4 рубля. Однако днем курс китайской валюты перешел к снижению, так и не сумев закрепиться на этой отметке. К закрытию курс юаня оказался в районе дневного минимума. "Курс рубля демонстрирует устойчивость, что говорит о локальном балансе между предложением иностранных валют и потребностью в них. По оценкам ЦБ РФ, в октябре наблюдался рост спроса на валюту как со стороны корпоративного сектора, так и граждан, в то же время экспортеры, нуждающиеся в рублях для покрытия расходов, значительно увеличили продажу инвалюты - это выгоднее дорогостоящих кредитов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.49 мск росла на 1,8%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 99,4 пункта. Прогнозы Перспектив для очень существенного ослабления российской национальной валюты пока не прослеживается, считает Николай Дудченко из ФГ "Финам". "В перспективе четвертого квартала мы ожидаем, что доллар достигнет диапазона 84-86 рублей. В краткосрочной перспективе он может подрасти до уровня 82,3 рубля", - добавляет он. На этой неделе рынок будет анализировать статистику по инфляции за прошедшую неделю и октябрь, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Замедление темпов роста цен увеличит вероятность снижения в декабре ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Краткосрочно прогнозируется движение доллара в диапазоне 80-83 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля", - отметил эксперт.
19:59 11.11.2025
 
Курс юаня против рубля слегка снизился во вторник

Курс юаня не смог закрепиться на отметке 11,4 рубля

© fotolia.com / EagleКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Eagle
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник немного снизился, не сумев закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,34 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,32-11,45 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,12 рубля.
Рубль в боковике
Юань на Мосбирже во вторник попытался по инерции продолжить расти и закрепиться выше уровня 11,4 рубля. Однако днем курс китайской валюты перешел к снижению, так и не сумев закрепиться на этой отметке. К закрытию курс юаня оказался в районе дневного минимума.
"Курс рубля демонстрирует устойчивость, что говорит о локальном балансе между предложением иностранных валют и потребностью в них. По оценкам ЦБ РФ, в октябре наблюдался рост спроса на валюту как со стороны корпоративного сектора, так и граждан, в то же время экспортеры, нуждающиеся в рублях для покрытия расходов, значительно увеличили продажу инвалюты - это выгоднее дорогостоящих кредитов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.49 мск росла на 1,8%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 99,4 пункта.
Прогнозы
Перспектив для очень существенного ослабления российской национальной валюты пока не прослеживается, считает Николай Дудченко из ФГ "Финам".
"В перспективе четвертого квартала мы ожидаем, что доллар достигнет диапазона 84-86 рублей. В краткосрочной перспективе он может подрасти до уровня 82,3 рубля", - добавляет он.
На этой неделе рынок будет анализировать статистику по инфляции за прошедшую неделю и октябрь, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Замедление темпов роста цен увеличит вероятность снижения в декабре ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Краткосрочно прогнозируется движение доллара в диапазоне 80-83 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля", - отметил эксперт.
