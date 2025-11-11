Минфин не поддержал законопроект о введении налога на сверхприбыль банков
Минфин РФ не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков
© Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине сентября внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторы инициативы рассчитывали таким образом привлечь в бюджет дополнительные доходы на сумму порядка 200 миллиардов рублей.
"Минфин - командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о позиции министерства относительно законопроекта.
В конце сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что такие налоги на "сверхприбыль" приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики, поскольку они изымают капитал у банков.
Под "сверхприбылью" банка в законопроекте эсеров понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год.
Налог на сверхприбыль должен быть уплачен банком не позднее 28 января будущего года и подлежит зачислению в федеральный бюджет, также указывается в документе.
В финансово-экономическом обосновании указывается, что исходя из данных Банка России общая чистая прибыль кредитных организаций страны составила в 2021 году 2,3 триллиона рублей, в 2022 году - 203 миллиарда, в 2023 году - 3,3 триллиона, а в 2024 году - 3,8 триллиона рублей.
К законопроекту также приложено заключение правительства РФ, в котором лишь указано, что вопрос увеличения налоговой нагрузки, в том числе для кредитных организаций, решен законом, которым предусматривается, в частности, увеличение с 1 января 2025 года ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%.