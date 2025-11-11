Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде сделали заявление о мире на фоне скандала в правительстве - 11.11.2025
https://1prime.ru/20251111/zayavlenie-864421370.html
В Раде сделали заявление о мире на фоне скандала в правительстве
В Раде сделали заявление о мире на фоне скандала в правительстве - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Раде сделали заявление о мире на фоне скандала в правительстве
Владимир Зеленский является основным препятствием на пути к миру на Украине, и его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию конфликта, заявил... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T17:45+0300
2025-11-11T18:04+0300
мировая экономика
общество
украина
владимир зеленский
рада
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_0:133:2935:1784_1920x0_80_0_0_00dafde7ccd74bbdd2cb42fba2b02e54.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский является основным препятствием на пути к миру на Украине, и его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.Так политик прокомментировал запуск процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича."Мы с вами снова становимся свидетелями очередной попытки устранить основную причину войны. А основной причиной войны на Украине сегодня является Зеленский и его окружение. &lt;…&gt; Но сегодня я хочу сказать о &lt;…&gt; формуле мира, которая реально может быть реализована. Её суть - в переходном периоде, где первым шагом должно стать отстранение Зеленского от власти и создание временного правительства", — написал он.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864398852.html
https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864356239.html
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_189:0:2746:1918_1920x0_80_0_0_5d9c8ed42c113ede3299d7251811b907.jpg
1920
1920
true
мировая экономика, общество, украина, владимир зеленский, рада, набу
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, НАБУ
17:45 11.11.2025 (обновлено: 18:04 11.11.2025)
 
В Раде сделали заявление о мире на фоне скандала в правительстве

Дмитрук: путь к миру на Украине лежит через отстранение Зеленского от власти

© РИА Новости . Стрингер
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский является основным препятствием на пути к миру на Украине, и его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал запуск процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.
"Мы с вами снова становимся свидетелями очередной попытки устранить основную причину войны. А основной причиной войны на Украине сегодня является Зеленский и его окружение. <…> Но сегодня я хочу сказать о <…> формуле мира, которая реально может быть реализована. Её суть - в переходном периоде, где первым шагом должно стать отстранение Зеленского от власти и создание временного правительства", — написал он.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадаНАБУ
 
 
