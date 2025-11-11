В Раде сделали заявление о мире на фоне скандала в правительстве
Дмитрук: путь к миру на Украине лежит через отстранение Зеленского от власти
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский является основным препятствием на пути к миру на Украине, и его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал запуск процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.
"Мы с вами снова становимся свидетелями очередной попытки устранить основную причину войны. А основной причиной войны на Украине сегодня является Зеленский и его окружение. <…> Но сегодня я хочу сказать о <…> формуле мира, которая реально может быть реализована. Её суть - в переходном периоде, где первым шагом должно стать отстранение Зеленского от власти и создание временного правительства", — написал он.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.