На Западе разоблачили ложь Зеленского о военной помощи США
На Западе разоблачили ложь Зеленского о военной помощи США
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Зеленский преднамеренно вводит в заблуждение о продолжающейся военной помощи из Соединенных Штатов в Украину в период шатдауна, сообщает итальянский портал L’antidiplomatico."Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. <…> Обращает на себя внимание заявление украинского президента Зеленского, который в октябре в Киеве утверждал, что шатдаун "не блокирует поставки Киеву", — отмечает издание.Как отмечается в статье, лидер украинского режима оказался вынужден поддерживать западные нарративы о неизменной поддержке Украины. Это связано с невозможностью осуществления продаж американского оружия для нужд Киева из-за шатдауна. "Зеленский обнадеживает, но это противоречит данным, предоставленным Госдепом США. Таким образом, расхождение между политическими заявлениями и реальностью становится очевидным <…> Как обычно, лидер киевского режима беззастенчиво лжет", — заключается в статье.Москва неоднократно предупреждала западные государства, что поставки вооружений Украине не изменят положение дел и лишь продлят конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и посредством подготовки специалистов.
