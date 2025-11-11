Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251111/zelenskiy-864405132.html
На Западе разоблачили ложь Зеленского о военной помощи США
2025-11-11T04:44+0300
2025-11-11T04:44+0300
мировая экономика
украина
сергей лавров
мид
нато
киев
запад
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Зеленский преднамеренно вводит в заблуждение о продолжающейся военной помощи из Соединенных Штатов в Украину в период шатдауна, сообщает итальянский портал L’antidiplomatico."Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. &lt;…&gt; Обращает на себя внимание заявление украинского президента Зеленского, который в октябре в Киеве утверждал, что шатдаун "не блокирует поставки Киеву", — отмечает издание.Как отмечается в статье, лидер украинского режима оказался вынужден поддерживать западные нарративы о неизменной поддержке Украины. Это связано с невозможностью осуществления продаж американского оружия для нужд Киева из-за шатдауна. "Зеленский обнадеживает, но это противоречит данным, предоставленным Госдепом США. Таким образом, расхождение между политическими заявлениями и реальностью становится очевидным &lt;…&gt; Как обычно, лидер киевского режима беззастенчиво лжет", — заключается в статье.Москва неоднократно предупреждала западные государства, что поставки вооружений Украине не изменят положение дел и лишь продлят конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и посредством подготовки специалистов.
https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861232788.html
https://1prime.ru/20251109/shatdaun-864355092.html
украина
киев
запад
мировая экономика, украина, сергей лавров, мид, нато, киев, запад, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, Сергей Лавров, МИД, НАТО, Киев, ЗАПАД, Общество
04:44 11.11.2025
 
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Зеленский преднамеренно вводит в заблуждение о продолжающейся военной помощи из Соединенных Штатов в Украину в период шатдауна, сообщает итальянский портал L’antidiplomatico.
"Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. <…> Обращает на себя внимание заявление украинского президента Зеленского, который в октябре в Киеве утверждал, что шатдаун "не блокирует поставки Киеву", — отмечает издание.
Как отмечается в статье, лидер украинского режима оказался вынужден поддерживать западные нарративы о неизменной поддержке Украины. Это связано с невозможностью осуществления продаж американского оружия для нужд Киева из-за шатдауна.
"Зеленский обнадеживает, но это противоречит данным, предоставленным Госдепом США. Таким образом, расхождение между политическими заявлениями и реальностью становится очевидным <…> Как обычно, лидер киевского режима беззастенчиво лжет", — заключается в статье.
Москва неоднократно предупреждала западные государства, что поставки вооружений Украине не изменят положение дел и лишь продлят конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и посредством подготовки специалистов.
