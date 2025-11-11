В США раскрыли основную причину обысков у приближенных Зеленского

https://1prime.ru/20251111/zelenskiy-864408242.html
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Обыски, проведенные сотрудниками НАБУ у близких к Владимиру Зеленскому лиц, таких как Тимур Миндич и бывший министр энергетики Герман Галущенко, стали ответом на действия главы киевского режима, сообщает The New York Times."Через несколько месяцев после того, как президент Украины попытался нанести НАБУ и САП ущерб, агентства заявили, что раскрыли крупную схему с участием государственной атомной энергетической компании", — говорится в публикации.Сообщается, что в ходе расследования антикоррупционные агентства заявили о сборе аудиозаписей продолжительностью в тысячу часов за 15 месяцев, задокументировавших "деятельность высокопоставленной преступной группы" в отношении государственного поставщика электроэнергии."Члены организации "выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы повлиять на стратегические предприятия государственного сектора", — говорится в материале.В понедельник в НАБУ объявили о проведении широкой спецоперации в энергетическом секторе. Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил, что обыски проводятся у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на информацию из правоохранительных органов, сообщила, что обыски также проводились у Тимура Миндича, которого, по словам Железняка, срочно вывезли из Украины перед обысками.
