В США раскрыли основную причину обысков у приближенных Зеленского

2025-11-11T07:43+0300

2025-11-11T07:43+0300

2025-11-11T07:44+0300

политика

украина

владимир зеленский

набу

энергоатом

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Обыски, проведенные сотрудниками НАБУ у близких к Владимиру Зеленскому лиц, таких как Тимур Миндич и бывший министр энергетики Герман Галущенко, стали ответом на действия главы киевского режима, сообщает The New York Times."Через несколько месяцев после того, как президент Украины попытался нанести НАБУ и САП ущерб, агентства заявили, что раскрыли крупную схему с участием государственной атомной энергетической компании", — говорится в публикации.Сообщается, что в ходе расследования антикоррупционные агентства заявили о сборе аудиозаписей продолжительностью в тысячу часов за 15 месяцев, задокументировавших "деятельность высокопоставленной преступной группы" в отношении государственного поставщика электроэнергии."Члены организации "выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы повлиять на стратегические предприятия государственного сектора", — говорится в материале.В понедельник в НАБУ объявили о проведении широкой спецоперации в энергетическом секторе. Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил, что обыски проводятся у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда", ссылаясь на информацию из правоохранительных органов, сообщила, что обыски также проводились у Тимура Миндича, которого, по словам Железняка, срочно вывезли из Украины перед обысками.

2025

