В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ
Дмитрук: Зеленский напрямую причастен к хищению средств из энергетики и обороны
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский лично участвовал в хищении средств из энергетического и оборонного секторов, которое ранее расследовало НАБУ, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!", — заявил парламентарий.
Дмитрук отметил, что после спецоперации бюро речь идет о конкретных задокументированных доказательствах, которые указывают на то, что через ближайшее окружение главы киевского режима с территории Украины вывели и похитили свыше 100 миллионов долларов.
Он подчеркнул, что хищения происходили в жизненно важных сферах — энергетике и обороне, от которых напрямую зависят безопасность страны и благополучие граждан.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с изъятыми в ходе обысков сумками, полными пачек иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя ранее поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что полученные через серые схемы средства легализовывались через офис в центре Киева.