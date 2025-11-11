Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ - 11.11.2025
В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ
В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ
Владимир Зеленский лично участвовал в хищении средств из энергетического и оборонного секторов, которое ранее расследовало НАБУ, написал депутат Верховной Рады... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:24+0300
2025-11-11T23:24+0300
в мире
украина
киев
владимир зеленский
набу
энергоатом
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский лично участвовал в хищении средств из энергетического и оборонного секторов, которое ранее расследовало НАБУ, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!", — заявил парламентарий.Дмитрук отметил, что после спецоперации бюро речь идет о конкретных задокументированных доказательствах, которые указывают на то, что через ближайшее окружение главы киевского режима с территории Украины вывели и похитили свыше 100 миллионов долларов.Он подчеркнул, что хищения происходили в жизненно важных сферах — энергетике и обороне, от которых напрямую зависят безопасность страны и благополучие граждан.Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с изъятыми в ходе обысков сумками, полными пачек иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя ранее поспешно вывезли с Украины.Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что полученные через серые схемы средства легализовывались через офис в центре Киева.
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом, рада
В мире, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом, Рада
23:24 11.11.2025
 
В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ

Дмитрук: Зеленский напрямую причастен к хищению средств из энергетики и обороны

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский лично участвовал в хищении средств из энергетического и оборонного секторов, которое ранее расследовало НАБУ, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!", — заявил парламентарий.
Дмитрук отметил, что после спецоперации бюро речь идет о конкретных задокументированных доказательствах, которые указывают на то, что через ближайшее окружение главы киевского режима с территории Украины вывели и похитили свыше 100 миллионов долларов.
Он подчеркнул, что хищения происходили в жизненно важных сферах — энергетике и обороне, от которых напрямую зависят безопасность страны и благополучие граждан.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с изъятыми в ходе обысков сумками, полными пачек иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя ранее поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что полученные через серые схемы средства легализовывались через офис в центре Киева.
В миреУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатомРада
 
 
