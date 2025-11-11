https://1prime.ru/20251111/zerno-864419200.html

Патрушев рассказал, сколько зерна собрали в России

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на стратегической сессии "Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности". "Российский агропромышленный комплекс полноценно обеспечивает собственный рынок и планомерно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами... На сегодня в России собрано более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе", - цитируются в сообщении правительства РФ слова Патрушева.

