Патрушев рассказал, сколько зерна собрали в России - 11.11.2025
Патрушев рассказал, сколько зерна собрали в России
Патрушев рассказал, сколько зерна собрали в России - 11.11.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал, сколько зерна собрали в России
Российские аграрии собрали более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на стратегической сессии "Развитие... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T17:05+0300
2025-11-11T17:05+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на стратегической сессии "Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности". "Российский агропромышленный комплекс полноценно обеспечивает собственный рынок и планомерно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами... На сегодня в России собрано более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе", - цитируются в сообщении правительства РФ слова Патрушева.
сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
17:05 11.11.2025
 
Патрушев рассказал, сколько зерна собрали в России

Патрушев: Россия собрала более 140 млн тонн зерна в бункерном весе

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на стратегической сессии "Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности".
"Российский агропромышленный комплекс полноценно обеспечивает собственный рынок и планомерно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами... На сегодня в России собрано более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе", - цитируются в сообщении правительства РФ слова Патрушева.
