Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна - 11.11.2025, ПРАЙМ
Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна
Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна
сельское хозяйство, россия, тамбовская область
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Тамбовская область
18:12 11.11.2025
 
Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна

Первышов: в Тамбовской области за девять месяцев собрали порядка пяти миллионов тонн зерна

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Порядка пяти миллионов тонн зерна собрано за девять месяцев текущего года в Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"По сельскому хозяйству за первые девять месяцев … у нас рекордный урожай по зерну. Давно такого не было … 5 миллионов тонн намолотили. Хороший урожай у нас по кукурузе, перевыполнили план по сахарной свекле", - рассказал Первышов.
По словам главы Тамбовской области, в этом году в регионе зафиксировали "замечательный урожай яблок", которых в прошлом году практически не было из-за ранних морозов.
Сельское хозяйствоРОССИЯТамбовская область
 
 
Заголовок открываемого материала