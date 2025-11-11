https://1prime.ru/20251111/zerno-864423775.html
Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна
Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна - 11.11.2025, ПРАЙМ
Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна
Порядка пяти миллионов тонн зерна собрано за девять месяцев текущего года в Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов на встрече с... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T18:12+0300
2025-11-11T18:12+0300
2025-11-11T18:12+0300
сельское хозяйство
россия
тамбовская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861463225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_94735c075a8196a84864a386d576f04a.jpg
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Порядка пяти миллионов тонн зерна собрано за девять месяцев текущего года в Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "По сельскому хозяйству за первые девять месяцев … у нас рекордный урожай по зерну. Давно такого не было … 5 миллионов тонн намолотили. Хороший урожай у нас по кукурузе, перевыполнили план по сахарной свекле", - рассказал Первышов. По словам главы Тамбовской области, в этом году в регионе зафиксировали "замечательный урожай яблок", которых в прошлом году практически не было из-за ранних морозов.
https://1prime.ru/20251111/zerno-864419200.html
тамбовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861463225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41ca309a530fee2f7af11eb355282625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, тамбовская область
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Тамбовская область
Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна
Первышов: в Тамбовской области за девять месяцев собрали порядка пяти миллионов тонн зерна