Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна

Губернатор Тамбовской области заявил о рекордном урожае зерна

сельское хозяйство

россия

тамбовская область

МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Порядка пяти миллионов тонн зерна собрано за девять месяцев текущего года в Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "По сельскому хозяйству за первые девять месяцев … у нас рекордный урожай по зерну. Давно такого не было … 5 миллионов тонн намолотили. Хороший урожай у нас по кукурузе, перевыполнили план по сахарной свекле", - рассказал Первышов. По словам главы Тамбовской области, в этом году в регионе зафиксировали "замечательный урожай яблок", которых в прошлом году практически не было из-за ранних морозов.

тамбовская область

сельское хозяйство, россия, тамбовская область