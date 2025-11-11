Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота растет на макроэкономической неопределенности - 11.11.2025
Стоимость золота растет на макроэкономической неопределенности
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается на сохранении неопределенности на рынке после новостей о возможном возобновлении финансирования госструктур в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 17 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, - до 4 139,12 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,75% - до 50,69 доллара за унцию. Аналитики оценивают реакцию рынков на новости о скором возобновлении работы правительства в США. "Представление о том, что "шатдаун" заканчивается на самом деле была воспринята как повышение неопределенности", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела глобальной макроэкономики Tastylive Ильи Спивака (Ilya Spivak). "Сейчас прогноз на оставшуюся часть текущего года по-прежнему способствует увеличению цен. На данный момент стоимость золота поднимается к октябрьскому максимуму путем наименьшего сопротивления, а затем, возможно, продолжит рост", - добавляет аналитик. В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов о финансировании правительства. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - президенту Дональду Трампу.
© РИА Новости . Илья Наймушин
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается на сохранении неопределенности на рынке после новостей о возможном возобновлении финансирования госструктур в США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 17 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, - до 4 139,12 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,75% - до 50,69 доллара за унцию.
Аналитики оценивают реакцию рынков на новости о скором возобновлении работы правительства в США. "Представление о том, что "шатдаун" заканчивается на самом деле была воспринята как повышение неопределенности", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела глобальной макроэкономики Tastylive Ильи Спивака (Ilya Spivak).
"Сейчас прогноз на оставшуюся часть текущего года по-прежнему способствует увеличению цен. На данный момент стоимость золота поднимается к октябрьскому максимуму путем наименьшего сопротивления, а затем, возможно, продолжит рост", - добавляет аналитик.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов о финансировании правительства. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - президенту Дональду Трампу.
