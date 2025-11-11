Золото дорожает во вторник вечером
Золото дорожает третью торговую сессию подряд
© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером – третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 14,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34% - до 4 136,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,17% - до 50,9 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня золото подорожало более чем на 3%. В понедельник цена впервые с конца октября поднялась выше 4 100 долларов за тройскую унцию.
Мировые рынки ждут возобновления работы правительства США, поскольку оно также означает возвращение публикации статистики по стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующем заседании в декабре.
"Возобновление (работы правительства США - ред.) приведет к началу поступления данных, которые, потенциально, укрепят ожидания понижения ставки в декабре", - цитирует агентство Рейтер аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 70% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%.