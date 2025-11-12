Первую иностранную авиакомпанию подключили к российской системе ACARS

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251112/acars-864444493.html
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" подключила авиакомпанию "Белавиа" к российской системе передачи данных "борт-земля" ACARS, белорусский авиаперевозчик стал первой иностранной компанией, подключенной к этой отечественной системе, рассказали в госкорпорации. &quot;Компания &quot;Инфоком-Авиа&quot; (входит в компанию &quot;Азимут&quot; Госкорпорации Ростех) заключила договор с белорусским национальным авиаперевозчиком &quot;Белавиа&quot; о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной связи &quot;борт-земля&quot; (ACARS). Это первая иностранная авиакомпания, подключенная к российской системе&quot;, - говорится в сообщении &quot;Ростеха&quot;.В госкорпорации напомнили, что сервис ACARS разработан специалистами "Инфоком-Авиа" и "Азимут" взамен иностранных аналогов, ставших недоступными из-за санкций. Отечественное решение заменило зарубежные продукты и позволило значительно повысить эффективность использования парка воздушных судов, а также снизить экономические издержки перевозчиков. Оператором создана сеть наземных станций на основных направлениях полетов "север-юг" и "запад-восток" и сформирован центр обработки данных на территории России. Российская система ACARS позволяет в режиме реального времени передавать телеметрию с самолета в центр управления авиакомпании. Цифровая связь позволяет обмениваться с экипажем метеопрогнозом, другой необходимой информацией и инструкциями, в том числе в критических ситуациях, добавили в "Ростехе". "К сервису подключены такие ведущие отечественные авиакомпании, как "Аэрофлот" и S7. И число пользователей неуклонно растет. В прошлом году обмен информацией через эту систему совершали порядка 2/3 парка воздушных судов России. В планах - расширение зоны предоставления сервиса и расширение пула эксплуатантов", - заключили в госкорпорации. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.
09:21 12.11.2025
 
Самолет компании "Белавиа" в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" подключила авиакомпанию "Белавиа" к российской системе передачи данных "борт-земля" ACARS, белорусский авиаперевозчик стал первой иностранной компанией, подключенной к этой отечественной системе, рассказали в госкорпорации.

"Компания "Инфоком-Авиа" (входит в компанию "Азимут" Госкорпорации Ростех) заключила договор с белорусским национальным авиаперевозчиком "Белавиа" о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной связи "борт-земля" (ACARS). Это первая иностранная авиакомпания, подключенная к российской системе", - говорится в сообщении "Ростеха".

В госкорпорации напомнили, что сервис ACARS разработан специалистами "Инфоком-Авиа" и "Азимут" взамен иностранных аналогов, ставших недоступными из-за санкций. Отечественное решение заменило зарубежные продукты и позволило значительно повысить эффективность использования парка воздушных судов, а также снизить экономические издержки перевозчиков. Оператором создана сеть наземных станций на основных направлениях полетов "север-юг" и "запад-восток" и сформирован центр обработки данных на территории России.
Российская система ACARS позволяет в режиме реального времени передавать телеметрию с самолета в центр управления авиакомпании. Цифровая связь позволяет обмениваться с экипажем метеопрогнозом, другой необходимой информацией и инструкциями, в том числе в критических ситуациях, добавили в "Ростехе".
"К сервису подключены такие ведущие отечественные авиакомпании, как "Аэрофлот" и S7. И число пользователей неуклонно растет. В прошлом году обмен информацией через эту систему совершали порядка 2/3 парка воздушных судов России. В планах - расширение зоны предоставления сервиса и расширение пула эксплуатантов", - заключили в госкорпорации.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.
 
