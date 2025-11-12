Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности - 12.11.2025, ПРАЙМ
Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности
Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности - 12.11.2025, ПРАЙМ
Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности
Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в среду опускаются примерно на 2% на ожидании плохих... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T10:58+0300
2025-11-12T10:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860913397_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56d7a38ae7a4ebb4062370fa1578fdb7.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в среду опускаются примерно на 2% на ожидании плохих показателей за четвертый квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков По состоянию на 10.35 мск акции Pop Mart снижаются в цене на 1,97% - до 218,8 гонконгских долларов за бумагу (примерно 28 доллара). "Масштабы и тенденция отрицательной динамики по всем показателям в октябре указывают на то, что результаты за квартал могут разочаровать", - цитирует агентство Блумберг комментарии аналитиков Bernstein вместе с Мелиндой Ху (Melinda Hu). Мнение аналитиков Bernstein усиливают опасения по поводу продаж китайской компании в долгосрочной перспективе, возникающих, в основном, на обеспокоенности вокруг сохранения высокого спроса на продукцию, в том числе, на фигурки Лабубу. Это вместе с фиксацией прибыли привели к замедлению того роста, который сделал акции Pop Mart самыми востребованными в китайском потребительском секторе рынка. При этом аналитики сохранили свою целевую цену на акции Pop Mart на уровне 225 гонконгских долларов (29 долларов), которая в этом году повысилась на 140%. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касином Луном. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская компания Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.
10:58 12.11.2025
 
Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности

Акции производителя Лабубу дешевеют на 2% в ожидании разочаровывающей отчётности

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Игрушка Лабубу. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в среду опускаются примерно на 2% на ожидании плохих показателей за четвертый квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков
По состоянию на 10.35 мск акции Pop Mart снижаются в цене на 1,97% - до 218,8 гонконгских долларов за бумагу (примерно 28 доллара).
"Масштабы и тенденция отрицательной динамики по всем показателям в октябре указывают на то, что результаты за квартал могут разочаровать", - цитирует агентство Блумберг комментарии аналитиков Bernstein вместе с Мелиндой Ху (Melinda Hu).
Мнение аналитиков Bernstein усиливают опасения по поводу продаж китайской компании в долгосрочной перспективе, возникающих, в основном, на обеспокоенности вокруг сохранения высокого спроса на продукцию, в том числе, на фигурки Лабубу. Это вместе с фиксацией прибыли привели к замедлению того роста, который сделал акции Pop Mart самыми востребованными в китайском потребительском секторе рынка.
При этом аналитики сохранили свою целевую цену на акции Pop Mart на уровне 225 гонконгских долларов (29 долларов), которая в этом году повысилась на 140%.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касином Луном. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская компания Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.
 
