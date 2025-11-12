https://1prime.ru/20251112/aktsii-864448926.html

Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности

Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности - 12.11.2025, ПРАЙМ

Акции производителя Лабубу снижаются в ожидании отчетности

Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в среду опускаются примерно на 2% на ожидании плохих... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T10:58+0300

2025-11-12T10:58+0300

2025-11-12T10:58+0300

бизнес

рынок

торги

акции

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860913397_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56d7a38ae7a4ebb4062370fa1578fdb7.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в среду опускаются примерно на 2% на ожидании плохих показателей за четвертый квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков По состоянию на 10.35 мск акции Pop Mart снижаются в цене на 1,97% - до 218,8 гонконгских долларов за бумагу (примерно 28 доллара). "Масштабы и тенденция отрицательной динамики по всем показателям в октябре указывают на то, что результаты за квартал могут разочаровать", - цитирует агентство Блумберг комментарии аналитиков Bernstein вместе с Мелиндой Ху (Melinda Hu). Мнение аналитиков Bernstein усиливают опасения по поводу продаж китайской компании в долгосрочной перспективе, возникающих, в основном, на обеспокоенности вокруг сохранения высокого спроса на продукцию, в том числе, на фигурки Лабубу. Это вместе с фиксацией прибыли привели к замедлению того роста, который сделал акции Pop Mart самыми востребованными в китайском потребительском секторе рынка. При этом аналитики сохранили свою целевую цену на акции Pop Mart на уровне 225 гонконгских долларов (29 долларов), которая в этом году повысилась на 140%. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касином Луном. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская компания Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рынок, торги, акции, китай