Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов заявил о важности перехода АПК от сырьевой модели к промышленной - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251112/apk-864457235.html
Алиханов заявил о важности перехода АПК от сырьевой модели к промышленной
Алиханов заявил о важности перехода АПК от сырьевой модели к промышленной - 12.11.2025, ПРАЙМ
Алиханов заявил о важности перехода АПК от сырьевой модели к промышленной
Важно обеспечить переход российского АПК от сырьевой модели к промышленной с высокой добавленной стоимостью, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:18+0300
2025-11-12T13:18+0300
экономика
россия
рф
антон алиханов
госдума
минпромторг
апк
промышленность
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864457080_0:91:3075:1820_1920x0_80_0_0_7480f121b5574105d382e153ff83f996.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Важно обеспечить переход российского АПК от сырьевой модели к промышленной с высокой добавленной стоимостью, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Мы говорили о повышении эффективности выращивания исходных аграрных продуктов. Но сегодня важно обеспечить переход от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью. Ключевым элементом здесь является внедрение технологий глубокой переработки сельхозсырья", - сказал министр. Алиханов добавил, что среди технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья - все основные направления биотехнологий. Среди них производство белковых концентратов, экстракция и глубокая очистка масел, ферментная и микробиологическая трансформация побочных продуктов в пищевые ингредиенты, а также конверсия отходов в корма, удобрения, биогаз и биоматериалы. "Минпромторг уже поддержал НИОКРы для трех десятков таких проектов по биотеху, они сейчас на предсерийной стадии", - добавил министр.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864457080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_097e0a51948791232c866a9331cc31f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон алиханов, госдума, минпромторг, апк, промышленность, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Госдума, Минпромторг, АПК, Промышленность, Сельское хозяйство
13:18 12.11.2025
 
Алиханов заявил о важности перехода АПК от сырьевой модели к промышленной

Алиханов призвал обеспечить переход АПК от сырьевой модели к промышленной

© РИА Новости . Владимир АстапковичАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Важно обеспечить переход российского АПК от сырьевой модели к промышленной с высокой добавленной стоимостью, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Мы говорили о повышении эффективности выращивания исходных аграрных продуктов. Но сегодня важно обеспечить переход от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью. Ключевым элементом здесь является внедрение технологий глубокой переработки сельхозсырья", - сказал министр.
Алиханов добавил, что среди технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья - все основные направления биотехнологий. Среди них производство белковых концентратов, экстракция и глубокая очистка масел, ферментная и микробиологическая трансформация побочных продуктов в пищевые ингредиенты, а также конверсия отходов в корма, удобрения, биогаз и биоматериалы.
"Минпромторг уже поддержал НИОКРы для трех десятков таких проектов по биотеху, они сейчас на предсерийной стадии", - добавил министр.
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон АлихановГосдумаМинпромторгАПКПромышленностьСельское хозяйство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала