Саудовская Аравия планирует провести в Вашингтоне инвестиционный саммит
2025-11-12T02:20+0300
ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует провести в Вашингтоне инвестиционный саммит 19 ноября во время визита в США наследного кронпринца Мухаммеда бен Салмана, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
По информации телеканала, ожидается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 ноября, а на следующий день пройдет инвестиционный саммит. Целью первого за второй срок правления Трампа визита в США наследного принца является углубление оборонных и экономических отношений между двумя странами.
Во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае Трамп объявил, что новые сделки и инвестиционные обязательства саудовских инвесторов принесут 1 триллион долларов в экономику США. Кроме того, США и Саудовская Аравия финализировали крупнейшую сделку по продаже вооружений королевству в размере 142 миллиардов долларов.
