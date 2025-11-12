Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР: Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского - 12.11.2025, ПРАЙМ
СВР: Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского
2025-11-12T11:30+0300
2025-11-12T11:32+0300
сельское хозяйство
россия
москва
украина
киев
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением Еревану переплаты за счет средств Евросоюза, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине - приобретать часть необходимых объемов зерна у "незалежной", - говорится в сообщении пресс-бюро.Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в СВР."Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна", - добавили в пресс-бюро.
сельское хозяйство, россия, москва, украина, киев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Киев
11:30 12.11.2025 (обновлено: 11:32 12.11.2025)
 
СВР: Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением Еревану переплаты за счет средств Евросоюза, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине - приобретать часть необходимых объемов зерна у "незалежной", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в СВР.
"Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна", - добавили в пресс-бюро.
 
