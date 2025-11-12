https://1prime.ru/20251112/armeniya-864449546.html

СВР: Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского

СВР: Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского - 12.11.2025, ПРАЙМ

СВР: Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского

Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением... | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением Еревану переплаты за счет средств Евросоюза, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине - приобретать часть необходимых объемов зерна у "незалежной", - говорится в сообщении пресс-бюро.Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в СВР."Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна", - добавили в пресс-бюро.

