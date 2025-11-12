https://1prime.ru/20251112/armeniya-864454190.html

Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам Еревана отказаться от зерна из РФ. В среду, 12 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева. "Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными", - сказал Песков. ​

