Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России - 12.11.2025
https://1prime.ru/20251112/armeniya-864454190.html
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России
Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:38+0300
2025-11-12T12:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863389239_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_fc2d409bb3c371f542b338faba890dc5.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам Еревана отказаться от зерна из РФ. В среду, 12 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева. "Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными", - сказал Песков. ​
12:38 12.11.2025
 
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России

Песков назвал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна из РФ не голословными

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам Еревана отказаться от зерна из РФ.
В среду, 12 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева.
"Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными", - сказал Песков. ​
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
11:54
 
