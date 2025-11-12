https://1prime.ru/20251112/armeniya-864454190.html
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России
Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:38+0300
2025-11-12T12:38+0300
2025-11-12T12:38+0300
сельское хозяйство
рф
ереван
армения
дмитрий песков
россия
свр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863389239_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_fc2d409bb3c371f542b338faba890dc5.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам Еревана отказаться от зерна из РФ. В среду, 12 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева. "Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными", - сказал Песков.
https://1prime.ru/20251112/zerno-864451954.html
рф
ереван
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863389239_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4b64e306284aa5bd9c965797e1580158.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, рф, ереван, армения, дмитрий песков, россия, свр
Сельское хозяйство, РФ, Ереван, АРМЕНИЯ, Дмитрий Песков, РОССИЯ, СВР
Песков прокомментировал сообщения СВР об отказе Армении от зерна из России
Песков назвал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна из РФ не голословными