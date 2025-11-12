Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/avstraliya-864448544.html
Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство
Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство
Россия внимательно изучит постановление Верховного суда Австралии об аннулировании договора аренды земельного участка под строительство нового посольства в... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T10:50+0300
2025-11-12T10:50+0300
россия
австралия
рф
москва
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861335459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1e3b4345a6e62e34775999e474480d1.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия внимательно изучит постановление Верховного суда Австралии об аннулировании договора аренды земельного участка под строительство нового посольства в Канберре, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве. "Заслушали сегодня решение Верховного суда и получили по итогам заседания многостраничное постановление. Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа", - заявили в посольстве РФ. Ранее газета Guardian сообщала, что Верховный суд Австралии большинством голосов признал законным решение 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка, которое было заключено в 2008 году сроком на 99 лет. При этом суд обязал федеральное правительство Австралии выплатить России компенсацию и покрыть судебные издержки. Посольство России ранее называло расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой.
австралия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861335459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_487a9fb1ed1bd313b5f8dedcbf42de81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, австралия, рф, москва, в мире
РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, РФ, МОСКВА, В мире
10:50 12.11.2025
 
Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство

РФ изучит решение Австралии об отказе вернуть участок под новое здание посольства

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии у здания Министерства иностранных дел РФ
Государственный флаг Австралии у здания Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Государственный флаг Австралии у здания Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия внимательно изучит постановление Верховного суда Австралии об аннулировании договора аренды земельного участка под строительство нового посольства в Канберре, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
"Заслушали сегодня решение Верховного суда и получили по итогам заседания многостраничное постановление. Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа", - заявили в посольстве РФ.
Ранее газета Guardian сообщала, что Верховный суд Австралии большинством голосов признал законным решение 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка, которое было заключено в 2008 году сроком на 99 лет. При этом суд обязал федеральное правительство Австралии выплатить России компенсацию и покрыть судебные издержки.
Посольство России ранее называло расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой.
 
РОССИЯАВСТРАЛИЯРФМОСКВАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала