Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство
Государственный флаг Австралии у здания Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия внимательно изучит постановление Верховного суда Австралии об аннулировании договора аренды земельного участка под строительство нового посольства в Канберре, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
"Заслушали сегодня решение Верховного суда и получили по итогам заседания многостраничное постановление. Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа", - заявили в посольстве РФ.
Ранее газета Guardian сообщала, что Верховный суд Австралии большинством голосов признал законным решение 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка, которое было заключено в 2008 году сроком на 99 лет. При этом суд обязал федеральное правительство Австралии выплатить России компенсацию и покрыть судебные издержки.
Посольство России ранее называло расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой.