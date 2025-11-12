https://1prime.ru/20251112/avstraliya-864448544.html

Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство

Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство - 12.11.2025, ПРАЙМ

Россия изучит решение Австралии об отказе вернуть землю под посольство

Россия внимательно изучит постановление Верховного суда Австралии об аннулировании договора аренды земельного участка под строительство нового посольства в... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T10:50+0300

2025-11-12T10:50+0300

2025-11-12T10:50+0300

россия

австралия

рф

москва

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861335459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1e3b4345a6e62e34775999e474480d1.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия внимательно изучит постановление Верховного суда Австралии об аннулировании договора аренды земельного участка под строительство нового посольства в Канберре, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве. "Заслушали сегодня решение Верховного суда и получили по итогам заседания многостраничное постановление. Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа", - заявили в посольстве РФ. Ранее газета Guardian сообщала, что Верховный суд Австралии большинством голосов признал законным решение 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка, которое было заключено в 2008 году сроком на 99 лет. При этом суд обязал федеральное правительство Австралии выплатить России компенсацию и покрыть судебные издержки. Посольство России ранее называло расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой.

австралия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, австралия, рф, москва, в мире