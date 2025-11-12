https://1prime.ru/20251112/bank-864468939.html
ЦБ прорабатывает создание единого реестра платежных карт
2025-11-12T16:14+0300
2025-11-12T16:14+0300
2025-11-12T16:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070044_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69e72e7ec12c33efc85ca3cb3165cc4.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Сейчас прорабатывается технический момент, который связан с созданием единого реестра платежных карт. Чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него действующих карт в других банках", - сказал он. Директор департамента отметил, что история с ограничением количества банковских карт – это инициатива, которая вошла в перечень поручений по результатам совещания у президента в марте этого года. Идея простая - перекрыть кислород массовым "мультикарточным" схемам, когда на одного человека оформляют десятки, а иногда и сотни карт, далее эти карты передают мошенникам. С одной стороны, мера должна помочь в борьбе с дропперами, с другой - не навредить добросовестным гражданам, подчеркнул Уваров. "Мы проанализировали рынок и данные банков. Сейчас в среднем количество карт у одного человека не превышает пяти в одном банке и 20 – в совокупности во всех кредитных организациях. Мы обсуждаем именно такое количество, окончательное решение еще не принято", - отметил он. В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных - до двадцати. Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций. В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в рамках законопроекта о втором пакете мер против кибермошенников планируется ограничение количества банковских карт на одного человека - не более 10 штук. Затем в сентябре ЦБ РФ поддержал предложение законодательно ограничить владение банковскими картами десятью на одного человека. Ранее в ноябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости сообщил, что Государственная дума до конца текущего года примет закон об ограничении числа банковских карт на одного человека, а лимит составит не более 20 штук в целом и не более 5 карт в одном банке.
рф
