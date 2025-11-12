https://1prime.ru/20251112/banki-864461132.html

В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", - сказал он. Также он отметил, что банки по рекомендациям ЦБ доработали свои мобильные приложения. Они дополнены функционалом, который выявляет на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся обязанности банков возмещать россиянам деньги, похищенные из-за взлома их мобильных приложений. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки должны будут устранить проблему хищений денег со счета из-за слабой защищенности их приложений.

