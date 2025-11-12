Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251112/banki-864461132.html
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения - 12.11.2025, ПРАЙМ
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения
Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T14:10+0300
2025-11-12T14:10+0300
мошенничество
банки
финансы
технологии
рф
владимир путин
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", - сказал он. Также он отметил, что банки по рекомендациям ЦБ доработали свои мобильные приложения. Они дополнены функционалом, который выявляет на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся обязанности банков возмещать россиянам деньги, похищенные из-за взлома их мобильных приложений. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки должны будут устранить проблему хищений денег со счета из-за слабой защищенности их приложений.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, технологии, рф, владимир путин, эльвира набиуллина
Мошенничество, Банки, Финансы, Технологии, РФ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина
14:10 12.11.2025
 
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения

Уваров: ЦБ хочет обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе приложения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", - сказал он.
Также он отметил, что банки по рекомендациям ЦБ доработали свои мобильные приложения. Они дополнены функционалом, который выявляет на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение.
В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся обязанности банков возмещать россиянам деньги, похищенные из-за взлома их мобильных приложений.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки должны будут устранить проблему хищений денег со счета из-за слабой защищенности их приложений.
 
МошенничествоБанкиФинансыТехнологииРФВладимир ПутинЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала