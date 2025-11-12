https://1prime.ru/20251112/banki-864461132.html
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения - 12.11.2025, ПРАЙМ
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения
Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T14:10+0300
2025-11-12T14:10+0300
2025-11-12T14:10+0300
мошенничество
банки
финансы
технологии
рф
владимир путин
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", - сказал он. Также он отметил, что банки по рекомендациям ЦБ доработали свои мобильные приложения. Они дополнены функционалом, который выявляет на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся обязанности банков возмещать россиянам деньги, похищенные из-за взлома их мобильных приложений. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки должны будут устранить проблему хищений денег со счета из-за слабой защищенности их приложений.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, технологии, рф, владимир путин, эльвира набиуллина
Мошенничество, Банки, Финансы, Технологии, РФ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина
В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения
Уваров: ЦБ хочет обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе приложения