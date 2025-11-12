https://1prime.ru/20251112/belorussiya-864467526.html

В Белоруссии планируют повысить налоги на богатых

МИНСК, 12 ноя – ПРАЙМ. Проект бюджета Белоруссии на 2026 год предусматривает дифференциацию ставок налогов для более богатых граждан и дорогого имущества, сообщил в среду министр финансов страны Юрий Селиверстов. "Справедливое налогообложение доходов и имущества граждан, повышаем ставки отдельных налогов по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше и платит". Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки – 40% при доходах свыше 600 тысяч (белорусских – ред.) рублей в год (около 200 тысяч долларов, применяется к сумме превышения базового уровня доходов – ред.)", - сказал министр, выступая в Минске на расширенном заседании комиссии по бюджету и финансам нижней платы парламента, представляя проект бюджета страны на будущий год. По его словам, при доходах до 350 тысяч белорусских рублей (более 117 тысяч долларов) сохраняется базовая ставка в 13%, это абсолютное большинство граждан страны - более 98%. "При доходах от 350 тысяч рублей до 600 тысячи рублей применяется ставка 25% к сумме превышения", - продолжил глава минфина. При этом, подчеркнул он, расширяется налоговая база - будут учитываться не только зарплата, но и доходы от продажи долей компаний, проценты по займам, доход от сдачи имущества в аренду и так далее. Селиверстов отметил, что в Белоруссии около тысячи человек, которым придется уплачивать подоходный налог по самой высокой ставке. Он напомнил, что в республике есть экономические зоны со специальным режимом налогообложения, резидентов которых повышенные ставки не коснутся. Кроме того, предлагается ввести повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость по отношению к крупным объектам. Для квартир площадью свыше 150 квадратных метров и для домов площадью свыше 200 квадратных метров коэффициент будет 2 (в Белоруссии более 5 тысяч таких квартир - ред.), а для квартир площадью свыше 250 квадратных метров (в Белоруссии более тысячи таких квартир - ред.) и домов площадью свыше 300 квадратных метров – 3. Глава минфина напомнил, что в стране действуют льготы по уплате налога на недвижимость для отдельных граждан, так, например, пенсионеры освобождаются от его уплаты. Селиверстов добавил, что ранее в стране было принято решение о дифференциации транспортного налога, который был повышен в 10 раз для люксовых авто. В будущем году его предполагается повысить в 5 раз для новых мотоциклов иностранного производства с объемом двигателя 800 кубических сантиметров. Как уточнил министр, данное решение не коснется белорусского Мотовелозавода. Селиверстов также сообщил, что в будущем году продолжится синхронизация налогового режима с РФ, в результате чего запланировано повышение ставки акцизов на табачные изделия, никатиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для них. В Белоруссии с 2024 года введена ставка подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч белорусских рублей за календарный год. Повышенная ставка применяется только к той сумме, на которую превышен установленный порог, а доходы граждан до 200 тысяч белорусских рублей облагаются по привычной ставке в 13%. Речь идет о доходах, полученных из источников в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.

