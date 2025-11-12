Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии планируют повысить налоги на богатых - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/belorussiya-864467526.html
В Белоруссии планируют повысить налоги на богатых
В Белоруссии планируют повысить налоги на богатых - 12.11.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии планируют повысить налоги на богатых
Проект бюджета Белоруссии на 2026 год предусматривает дифференциацию ставок налогов для более богатых граждан и дорогого имущества, сообщил в среду министр... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T15:46+0300
2025-11-12T15:46+0300
финансы
белоруссия
минск
рф
налоги
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 12 ноя – ПРАЙМ. Проект бюджета Белоруссии на 2026 год предусматривает дифференциацию ставок налогов для более богатых граждан и дорогого имущества, сообщил в среду министр финансов страны Юрий Селиверстов. "Справедливое налогообложение доходов и имущества граждан, повышаем ставки отдельных налогов по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше и платит". Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки – 40% при доходах свыше 600 тысяч (белорусских – ред.) рублей в год (около 200 тысяч долларов, применяется к сумме превышения базового уровня доходов – ред.)", - сказал министр, выступая в Минске на расширенном заседании комиссии по бюджету и финансам нижней платы парламента, представляя проект бюджета страны на будущий год. По его словам, при доходах до 350 тысяч белорусских рублей (более 117 тысяч долларов) сохраняется базовая ставка в 13%, это абсолютное большинство граждан страны - более 98%. "При доходах от 350 тысяч рублей до 600 тысячи рублей применяется ставка 25% к сумме превышения", - продолжил глава минфина. При этом, подчеркнул он, расширяется налоговая база - будут учитываться не только зарплата, но и доходы от продажи долей компаний, проценты по займам, доход от сдачи имущества в аренду и так далее. Селиверстов отметил, что в Белоруссии около тысячи человек, которым придется уплачивать подоходный налог по самой высокой ставке. Он напомнил, что в республике есть экономические зоны со специальным режимом налогообложения, резидентов которых повышенные ставки не коснутся. Кроме того, предлагается ввести повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость по отношению к крупным объектам. Для квартир площадью свыше 150 квадратных метров и для домов площадью свыше 200 квадратных метров коэффициент будет 2 (в Белоруссии более 5 тысяч таких квартир - ред.), а для квартир площадью свыше 250 квадратных метров (в Белоруссии более тысячи таких квартир - ред.) и домов площадью свыше 300 квадратных метров – 3. Глава минфина напомнил, что в стране действуют льготы по уплате налога на недвижимость для отдельных граждан, так, например, пенсионеры освобождаются от его уплаты. Селиверстов добавил, что ранее в стране было принято решение о дифференциации транспортного налога, который был повышен в 10 раз для люксовых авто. В будущем году его предполагается повысить в 5 раз для новых мотоциклов иностранного производства с объемом двигателя 800 кубических сантиметров. Как уточнил министр, данное решение не коснется белорусского Мотовелозавода. Селиверстов также сообщил, что в будущем году продолжится синхронизация налогового режима с РФ, в результате чего запланировано повышение ставки акцизов на табачные изделия, никатиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для них. В Белоруссии с 2024 года введена ставка подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч белорусских рублей за календарный год. Повышенная ставка применяется только к той сумме, на которую превышен установленный порог, а доходы граждан до 200 тысяч белорусских рублей облагаются по привычной ставке в 13%. Речь идет о доходах, полученных из источников в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.
белоруссия
минск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, белоруссия, минск, рф, налоги
Финансы, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, РФ, налоги
15:46 12.11.2025
 
В Белоруссии планируют повысить налоги на богатых

В Белоруссии в 2026 году хотят повысить некоторые налоги для более богатых граждан

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 12 ноя – ПРАЙМ. Проект бюджета Белоруссии на 2026 год предусматривает дифференциацию ставок налогов для более богатых граждан и дорогого имущества, сообщил в среду министр финансов страны Юрий Селиверстов.
"Справедливое налогообложение доходов и имущества граждан, повышаем ставки отдельных налогов по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше и платит". Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки – 40% при доходах свыше 600 тысяч (белорусских – ред.) рублей в год (около 200 тысяч долларов, применяется к сумме превышения базового уровня доходов – ред.)", - сказал министр, выступая в Минске на расширенном заседании комиссии по бюджету и финансам нижней платы парламента, представляя проект бюджета страны на будущий год.
По его словам, при доходах до 350 тысяч белорусских рублей (более 117 тысяч долларов) сохраняется базовая ставка в 13%, это абсолютное большинство граждан страны - более 98%. "При доходах от 350 тысяч рублей до 600 тысячи рублей применяется ставка 25% к сумме превышения", - продолжил глава минфина.
При этом, подчеркнул он, расширяется налоговая база - будут учитываться не только зарплата, но и доходы от продажи долей компаний, проценты по займам, доход от сдачи имущества в аренду и так далее. Селиверстов отметил, что в Белоруссии около тысячи человек, которым придется уплачивать подоходный налог по самой высокой ставке. Он напомнил, что в республике есть экономические зоны со специальным режимом налогообложения, резидентов которых повышенные ставки не коснутся.
Кроме того, предлагается ввести повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость по отношению к крупным объектам. Для квартир площадью свыше 150 квадратных метров и для домов площадью свыше 200 квадратных метров коэффициент будет 2 (в Белоруссии более 5 тысяч таких квартир - ред.), а для квартир площадью свыше 250 квадратных метров (в Белоруссии более тысячи таких квартир - ред.) и домов площадью свыше 300 квадратных метров – 3. Глава минфина напомнил, что в стране действуют льготы по уплате налога на недвижимость для отдельных граждан, так, например, пенсионеры освобождаются от его уплаты.
Селиверстов добавил, что ранее в стране было принято решение о дифференциации транспортного налога, который был повышен в 10 раз для люксовых авто. В будущем году его предполагается повысить в 5 раз для новых мотоциклов иностранного производства с объемом двигателя 800 кубических сантиметров. Как уточнил министр, данное решение не коснется белорусского Мотовелозавода.
Селиверстов также сообщил, что в будущем году продолжится синхронизация налогового режима с РФ, в результате чего запланировано повышение ставки акцизов на табачные изделия, никатиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для них.
В Белоруссии с 2024 года введена ставка подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч белорусских рублей за календарный год. Повышенная ставка применяется только к той сумме, на которую превышен установленный порог, а доходы граждан до 200 тысяч белорусских рублей облагаются по привычной ставке в 13%. Речь идет о доходах, полученных из источников в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.
 
ФинансыБЕЛОРУССИЯМИНСКРФналоги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала