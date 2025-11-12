https://1prime.ru/20251112/benzin-864478824.html
В России бензин подешевел впервые с марта 2024 года
В России бензин подешевел впервые с марта 2024 года - 12.11.2025, ПРАЙМ
В России бензин подешевел впервые с марта 2024 года
Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 10 ноября снизилась впервые с марта прошлого года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр, а... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T20:10+0300
2025-11-12T20:10+0300
2025-11-12T20:10+0300
россия
рф
санкт-петербург
москва
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 10 ноября снизилась впервые с марта прошлого года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 марта. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 - на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% - до 87,9 рубля. Общая инфляция в стране с 6 по 10 ноября составила 0,09%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 36 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен наблюдался в 29 субъектах РФ, больше всего в Забайкальском крае - на 0,9%. В Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,2%, а в Москве практически не изменились. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
https://1prime.ru/20251104/benzin-864211263.html
рф
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, санкт-петербург, москва, росстат
РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Росстат
В России бензин подешевел впервые с марта 2024 года
Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны 2024 года, в среднем на 0,2%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 10 ноября снизилась впервые с марта прошлого года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 марта.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 - на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% - до 87,9 рубля.
Общая инфляция в стране с 6 по 10 ноября составила 0,09%.
Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 36 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен наблюдался в 29 субъектах РФ
, больше всего в Забайкальском крае - на 0,9%. В Санкт-Петербурге
за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,2%, а в Москве
практически не изменились.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
Эксперт спрогнозировал цены на бензин в ближайшее время