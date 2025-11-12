https://1prime.ru/20251112/bespilotniki-864445188.html

В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ

В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ - 12.11.2025, ПРАЙМ

В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ

Российские студенты разработали систему акустического распознавания на основе искусственного интеллекта, она сможет применяться для промышленных дронов,... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T09:34+0300

2025-11-12T09:34+0300

2025-11-12T09:34+0300

технологии

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские студенты разработали систему акустического распознавания на основе искусственного интеллекта, она сможет применяться для промышленных дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Проведены предварительные испытания; готовимся к пилотам на реальных промышленных объектах. Нейросеть обучена на обширном дата-сете. Следующая цель - подтвердить метрики качества", - отметил глава проекта Ян Овчинников. По его словам, в основе технологии лежит модель машинного обучения, которая по акустическому следу видит движение беспилотника вне зависимости от погоды и препятствий. Проект принимает участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Оператором акселерационных программ выступает Платформа НТИ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество