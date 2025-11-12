Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ - 12.11.2025
В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ
В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ - 12.11.2025, ПРАЙМ
В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ
Российские студенты разработали систему акустического распознавания на основе искусственного интеллекта, она сможет применяться для промышленных дронов,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские студенты разработали систему акустического распознавания на основе искусственного интеллекта, она сможет применяться для промышленных дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Проведены предварительные испытания; готовимся к пилотам на реальных промышленных объектах. Нейросеть обучена на обширном дата-сете. Следующая цель - подтвердить метрики качества", - отметил глава проекта Ян Овчинников. По его словам, в основе технологии лежит модель машинного обучения, которая по акустическому следу видит движение беспилотника вне зависимости от погоды и препятствий. Проект принимает участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Оператором акселерационных программ выступает Платформа НТИ.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_c7b0de63ac697f44b15bd61b8ee04c40.jpg
1920
1920
true
09:34 12.11.2025
 
В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ

Российские студенты разработали систему акустического распознавания БПЛА на основе ИИ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник в небе
Беспилотник в небе - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Беспилотник в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские студенты разработали систему акустического распознавания на основе искусственного интеллекта, она сможет применяться для промышленных дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Проведены предварительные испытания; готовимся к пилотам на реальных промышленных объектах. Нейросеть обучена на обширном дата-сете. Следующая цель - подтвердить метрики качества", - отметил глава проекта Ян Овчинников.
По его словам, в основе технологии лежит модель машинного обучения, которая по акустическому следу видит движение беспилотника вне зависимости от погоды и препятствий.
Проект принимает участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Оператором акселерационных программ выступает Платформа НТИ.
 
