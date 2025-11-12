https://1prime.ru/20251112/bespilotniki-864445188.html
В России разработали систему распознавания дронов на основе ИИ
технологии
россия
общество
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские студенты разработали систему акустического распознавания на основе искусственного интеллекта, она сможет применяться для промышленных дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Проведены предварительные испытания; готовимся к пилотам на реальных промышленных объектах. Нейросеть обучена на обширном дата-сете. Следующая цель - подтвердить метрики качества", - отметил глава проекта Ян Овчинников. По его словам, в основе технологии лежит модель машинного обучения, которая по акустическому следу видит движение беспилотника вне зависимости от погоды и препятствий. Проект принимает участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Оператором акселерационных программ выступает Платформа НТИ.
