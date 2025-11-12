Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251112/britanija-864440010.html
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ - 12.11.2025, ПРАЙМ
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ
Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T04:45+0300
2025-11-12T05:00+0300
энергетика
газ
бизнес
запад
великобритания
рф
independent
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864440010.jpg?1762912833
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent. "Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны", - говорится в сообщении. По информации издания, запрет будет введён в действие в течение 2026 года в координации с другими европейскими странами. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
великобритания
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, запад, великобритания, рф, independent
Энергетика, Газ, Бизнес, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Independent
04:45 12.11.2025 (обновлено: 05:00 12.11.2025)
 
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ

Independent: Британия хочет запретить перевозку российского СПГ в третьи страны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent.
"Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны", - говорится в сообщении.
По информации издания, запрет будет введён в действие в течение 2026 года в координации с другими европейскими странами.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭнергетикаГазБизнесЗАПАДВЕЛИКОБРИТАНИЯРФIndependent
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала