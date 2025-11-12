https://1prime.ru/20251112/britanija-864440010.html
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ - 12.11.2025, ПРАЙМ
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ
Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T04:45+0300
2025-11-12T04:45+0300
2025-11-12T05:00+0300
энергетика
газ
бизнес
запад
великобритания
рф
independent
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864440010.jpg?1762912833
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent. "Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны", - говорится в сообщении. По информации издания, запрет будет введён в действие в течение 2026 года в координации с другими европейскими странами. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
великобритания
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, бизнес, запад, великобритания, рф, independent
Энергетика, Газ, Бизнес, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Independent
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны, пишут СМИ
Independent: Британия хочет запретить перевозку российского СПГ в третьи страны
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent.
"Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны", - говорится в сообщении.
По информации издания, запрет будет введён в действие в течение 2026 года в координации с другими европейскими странами.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.