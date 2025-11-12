Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона - 12.11.2025, ПРАЙМ
Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона
2025-11-12T02:23+0300
2025-11-12T02:23+0300
экономика
общество
россия
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, число получателей пенсии по старости по состоянию на 1 октября этого года составляет 32,748 миллиона. Из них работают 6,123 миллиона, а к числу неработающих относятся 26,625 миллиона.
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
02:23 12.11.2025
 
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, число получателей пенсии по старости по состоянию на 1 октября этого года составляет 32,748 миллиона.
Из них работают 6,123 миллиона, а к числу неработающих относятся 26,625 миллиона.
 
Экономика Общество РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала