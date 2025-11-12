https://1prime.ru/20251112/chislo-864438967.html
Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона
Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона - 12.11.2025, ПРАЙМ
Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона
Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T02:23+0300
2025-11-12T02:23+0300
2025-11-12T02:23+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864438967.jpg?1762903434
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, число получателей пенсии по старости по состоянию на 1 октября этого года составляет 32,748 миллиона.
Из них работают 6,123 миллиона, а к числу неработающих относятся 26,625 миллиона.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона
Соцфонд: более 32,7 миллиона россиян получают пенсию по старости
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, число получателей пенсии по старости по состоянию на 1 октября этого года составляет 32,748 миллиона.
Из них работают 6,123 миллиона, а к числу неработающих относятся 26,625 миллиона.