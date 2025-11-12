https://1prime.ru/20251112/chislo-864438967.html

Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона

Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона - 12.11.2025, ПРАЙМ

Число россиян, получающих пенсию по старости, достигло 32,7 миллиона

Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда... | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, число получателей пенсии по старости по состоянию на 1 октября этого года составляет 32,748 миллиона. Из них работают 6,123 миллиона, а к числу неработающих относятся 26,625 миллиона.

