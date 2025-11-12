https://1prime.ru/20251112/chkalov-864439511.html

Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф

Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом) четыре месяца не платит иноагентский штраф в 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами. Согласно данным из судебных документов, в июле суд назначил Богдановой штраф за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента. Однако штраф женщина так и не выплатила, поэтому, как следует из судебных материалов, в середине октября по нему был выдан исполнительный лист. А 6 ноября, по данным приставов, на нее было возбуждено исполнительное производство. Приставы принудительно взыскивают с Богдановой 50 тысяч рублей. В отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления. В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Минюст РФ внес Богданову в реестр иностранных агентов в конце июля 2024 года, она также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

