Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф - 12.11.2025, ПРАЙМ
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф - 12.11.2025, ПРАЙМ
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф
Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом) четыре месяца не платит иноагентский штраф в 50 тысяч рублей, выяснило... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T03:54+0300
2025-11-12T03:54+0300
бизнес
общество
россия
рф
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864439511.jpg?1762908857
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом) четыре месяца не платит иноагентский штраф в 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами. Согласно данным из судебных документов, в июле суд назначил Богдановой штраф за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента. Однако штраф женщина так и не выплатила, поэтому, как следует из судебных материалов, в середине октября по нему был выдан исполнительный лист. А 6 ноября, по данным приставов, на нее было возбуждено исполнительное производство. Приставы принудительно взыскивают с Богдановой 50 тысяч рублей. В отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления. В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Минюст РФ внес Богданову в реестр иностранных агентов в конце июля 2024 года, она также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
рф
бизнес, общество, россия, рф, росфинмониторинг
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Росфинмониторинг
03:54 12.11.2025
 
Правнучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф

Внучка Чкалова четыре месяца не платит иноагентский штраф

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом) четыре месяца не платит иноагентский штраф в 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами.
Согласно данным из судебных документов, в июле суд назначил Богдановой штраф за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента.
Однако штраф женщина так и не выплатила, поэтому, как следует из судебных материалов, в середине октября по нему был выдан исполнительный лист. А 6 ноября, по данным приставов, на нее было возбуждено исполнительное производство. Приставы принудительно взыскивают с Богдановой 50 тысяч рублей.
В отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Минюст РФ внес Богданову в реестр иностранных агентов в конце июля 2024 года, она также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФРосфинмониторинг
 
 
