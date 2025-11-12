https://1prime.ru/20251112/deripaska-864476975.html
Дерипаска предрек продажу британской короны на аукционе
великобритания
букингемский дворец
олег дерипаска
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек, что в ближайшем будущем британскую корону придется продавать на аукционе, так как государственный долг Великобритании растет самыми быстрыми темпами среди всех развитых экономик. "Очень скоро и британская корона пойдёт с молотка", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя статью газеты Telegraph о темпах роста госдолга Великобритании. В то же время, бизнесмен предположил, что есть и возможный выход из ситуации. "Хотя может быть, китайцы в Букингемском дворце откроют отель Пенинсула или, на худой конец, Шангри-Ла для арабских туристов", - заключил он.
