https://1prime.ru/20251112/deripaska-864476975.html
2025-11-12T18:56+0300
2025-11-12T18:56+0300
великобритания
букингемский дворец
олег дерипаска
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек, что в ближайшем будущем британскую корону придется продавать на аукционе, так как государственный долг Великобритании растет самыми быстрыми темпами среди всех развитых экономик. "Очень скоро и британская корона пойдёт с молотка", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя статью газеты Telegraph о темпах роста госдолга Великобритании. В то же время, бизнесмен предположил, что есть и возможный выход из ситуации. "Хотя может быть, китайцы в Букингемском дворце откроют отель Пенинсула или, на худой конец, Шангри-Ла для арабских туристов", - заключил он.
великобритания
букингемский дворец
великобритания, букингемский дворец, олег дерипаска
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Букингемский дворец, Олег Дерипаска
18:56 12.11.2025
 
Дерипаска предрек продажу британской короны на аукционе

Миллиардер Дерипаска предрек продажу британской короны с молотка из-за госдолга страны

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек, что в ближайшем будущем британскую корону придется продавать на аукционе, так как государственный долг Великобритании растет самыми быстрыми темпами среди всех развитых экономик.
"Очень скоро и британская корона пойдёт с молотка", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя статью газеты Telegraph о темпах роста госдолга Великобритании.
В то же время, бизнесмен предположил, что есть и возможный выход из ситуации. "Хотя может быть, китайцы в Букингемском дворце откроют отель Пенинсула или, на худой конец, Шангри-Ла для арабских туристов", - заключил он.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Букингемский дворец Олег Дерипаска
 
 
