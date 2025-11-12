Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к евро и иене на ожидании новостей по рынку труда США - 12.11.2025
Доллар дорожает к евро и иене на ожидании новостей по рынку труда США
Доллар дорожает к евро и иене на ожидании новостей по рынку труда США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене на ожидании новостей по рынку труда США
Доллар дорожает к евро и иене в среду утром на ожидании официальных данных по рынку труда США в связи с возможным возобновлением работы правительства страны,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T09:14+0300
2025-11-12T09:14+0300
экономика
рынок
сша
торги
биржевые торги
утренние торги
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Доллар дорожает к евро и иене в среду утром на ожидании официальных данных по рынку труда США в связи с возможным возобновлением работы правительства страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1577 доллара с 1,1582 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 154,66 иены с 154,15 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,07% - до 99,55 пункта. Ситуация на рынке труда в США оказывает сильное влияние на величину учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), которая, в свою очередь, влияет на курсы мировых валют. "Альтернативные данные, я думаю, в целом указывают на более слабую картину на рынке труда... но наблюдаем ли мы ухудшение ситуации на рынке труда США, я думаю, это остается открытым вопросом", - прокомментировал Сим Мо Сионг, валютный стратег Bank of Singapore агентству Рейтер. "Я думаю, что широкий набор данных свидетельствует о том, что рынок труда охлаждается, но лишь постепенно, и я думаю, мы увидим подтверждение этому по официальным данным, которые, вероятно, поступят к следующей неделе, с возобновлением работы правительства США", - добавляет аналитик. Намеченное окончание шатдауна в США способствует изменению динамики на валютных рынках. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны.
09:14 12.11.2025
 
Доллар дорожает к евро и иене на ожидании новостей по рынку труда США

Доллар дорожает к евро и иене на ожидании окончания шатдауна в США

Банкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
