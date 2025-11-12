https://1prime.ru/20251112/efiopiya-864454366.html

Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников

Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников - 12.11.2025, ПРАЙМ

Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников

Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T12:37+0300

2025-11-12T12:37+0300

2025-11-12T12:37+0300

экономика

россия

бизнес

эфиопия

москва

максим решетников

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_ab701ec5d37011743699f1ce4e71d230.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания межправительственной Российско-Эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве. "Россия заинтересована в расширении экспорта муки и подсолнечного масла, а также в наращивании поставок различного вида сельскохозяйственных удобрений для эфиопских фермеров", – сказал Решетников. При этом, по его словам, для диверсификации торговли важно активизировать сотрудничество надзорных ведомств двух стран, чтобы обеспечить возможность поставок животноводческой и растениеводческой продукции. Министр также отметил большой потенциал развития сотрудничества в области автомобилестроения, железнодорожных проектов и фармацевтики. "Здесь главная совместная задача – упростить процедуры признания и регистрации российских лекарственных средств и медицинских изделий в Эфиопии", – подчеркнул он. Одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса российский министр назвал организацию поставок ветеринарных вакцин, селекцию и семеноводство, а также обучение студентов из Эфиопии в российских аграрных учебных учреждениях. Еще одно направление сотрудничества, по его словам - развитие цифровой инфраструктуры и внедрение инновационных решений в транспортной и логистической сфере.

эфиопия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, эфиопия, москва, максим решетников, экспорт