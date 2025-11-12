https://1prime.ru/20251112/efiopiya-864454366.html
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников
Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:37+0300
2025-11-12T12:37+0300
2025-11-12T12:37+0300
экономика
россия
бизнес
эфиопия
москва
максим решетников
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_ab701ec5d37011743699f1ce4e71d230.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания межправительственной Российско-Эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве. "Россия заинтересована в расширении экспорта муки и подсолнечного масла, а также в наращивании поставок различного вида сельскохозяйственных удобрений для эфиопских фермеров", – сказал Решетников. При этом, по его словам, для диверсификации торговли важно активизировать сотрудничество надзорных ведомств двух стран, чтобы обеспечить возможность поставок животноводческой и растениеводческой продукции. Министр также отметил большой потенциал развития сотрудничества в области автомобилестроения, железнодорожных проектов и фармацевтики. "Здесь главная совместная задача – упростить процедуры признания и регистрации российских лекарственных средств и медицинских изделий в Эфиопии", – подчеркнул он. Одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса российский министр назвал организацию поставок ветеринарных вакцин, селекцию и семеноводство, а также обучение студентов из Эфиопии в российских аграрных учебных учреждениях. Еще одно направление сотрудничества, по его словам - развитие цифровой инфраструктуры и внедрение инновационных решений в транспортной и логистической сфере.
эфиопия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e5276c089ab395843833318841c36710.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, эфиопия, москва, максим решетников, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЭФИОПИЯ, МОСКВА, Максим Решетников, экспорт
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников
Решетников: РФ заинтересована в расширении экспорта муки и удобрений в Эфиопию
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания межправительственной Российско-Эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве.
"Россия заинтересована в расширении экспорта муки и подсолнечного масла, а также в наращивании поставок различного вида сельскохозяйственных удобрений для эфиопских фермеров", – сказал Решетников.
При этом, по его словам, для диверсификации торговли важно активизировать сотрудничество надзорных ведомств двух стран, чтобы обеспечить возможность поставок животноводческой и растениеводческой продукции.
Министр также отметил большой потенциал развития сотрудничества в области автомобилестроения, железнодорожных проектов и фармацевтики.
"Здесь главная совместная задача – упростить процедуры признания и регистрации российских лекарственных средств и медицинских изделий в Эфиопии", – подчеркнул он.
Одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса российский министр назвал организацию поставок ветеринарных вакцин, селекцию и семеноводство, а также обучение студентов из Эфиопии
в российских аграрных учебных учреждениях.
Еще одно направление сотрудничества, по его словам - развитие цифровой инфраструктуры и внедрение инновационных решений в транспортной и логистической сфере.