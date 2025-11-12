Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251112/efiopiya-864454366.html
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников
Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:37+0300
2025-11-12T12:37+0300
экономика
россия
бизнес
эфиопия
москва
максим решетников
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_ab701ec5d37011743699f1ce4e71d230.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания межправительственной Российско-Эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве. "Россия заинтересована в расширении экспорта муки и подсолнечного масла, а также в наращивании поставок различного вида сельскохозяйственных удобрений для эфиопских фермеров", – сказал Решетников. При этом, по его словам, для диверсификации торговли важно активизировать сотрудничество надзорных ведомств двух стран, чтобы обеспечить возможность поставок животноводческой и растениеводческой продукции. Министр также отметил большой потенциал развития сотрудничества в области автомобилестроения, железнодорожных проектов и фармацевтики. "Здесь главная совместная задача – упростить процедуры признания и регистрации российских лекарственных средств и медицинских изделий в Эфиопии", – подчеркнул он. Одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса российский министр назвал организацию поставок ветеринарных вакцин, селекцию и семеноводство, а также обучение студентов из Эфиопии в российских аграрных учебных учреждениях. Еще одно направление сотрудничества, по его словам - развитие цифровой инфраструктуры и внедрение инновационных решений в транспортной и логистической сфере.
эфиопия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e5276c089ab395843833318841c36710.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, эфиопия, москва, максим решетников, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЭФИОПИЯ, МОСКВА, Максим Решетников, экспорт
12:37 12.11.2025
 
Россия заинтересована в расширении экспорта в Эфиопию, заявил Решетников

Решетников: РФ заинтересована в расширении экспорта муки и удобрений в Эфиопию

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении экспорта муки, подсолнечного масла и удобрений в Эфиопию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания межправительственной Российско-Эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве.
"Россия заинтересована в расширении экспорта муки и подсолнечного масла, а также в наращивании поставок различного вида сельскохозяйственных удобрений для эфиопских фермеров", – сказал Решетников.
При этом, по его словам, для диверсификации торговли важно активизировать сотрудничество надзорных ведомств двух стран, чтобы обеспечить возможность поставок животноводческой и растениеводческой продукции.
Министр также отметил большой потенциал развития сотрудничества в области автомобилестроения, железнодорожных проектов и фармацевтики.
"Здесь главная совместная задача – упростить процедуры признания и регистрации российских лекарственных средств и медицинских изделий в Эфиопии", – подчеркнул он.
Одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса российский министр назвал организацию поставок ветеринарных вакцин, селекцию и семеноводство, а также обучение студентов из Эфиопии в российских аграрных учебных учреждениях.
Еще одно направление сотрудничества, по его словам - развитие цифровой инфраструктуры и внедрение инновационных решений в транспортной и логистической сфере.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесЭФИОПИЯМОСКВАМаксим Решетниковэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала