https://1prime.ru/20251112/ekonomika-864482763.html
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за шатдауна
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за шатдауна - 12.11.2025, ПРАЙМ
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за шатдауна
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за перебоев в работе правительства в отсутствие бюджета, заявила официальный представитель Белого дома... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T22:59+0300
2025-11-12T22:59+0300
2025-11-12T22:59+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за перебоев в работе правительства в отсутствие бюджета, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Согласно оценкам бюджетного управления, устроенный демократами шатдаун может обернуться снижением роста экономики в четвертом квартале на два целых процентных пункта", - заявила Левитт на брифинге.
https://1prime.ru/20251111/ssha-864428744.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за шатдауна
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за перебоев в работе правительства
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за перебоев в работе правительства в отсутствие бюджета, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Согласно оценкам бюджетного управления, устроенный демократами шатдаун может обернуться снижением роста экономики в четвертом квартале на два целых процентных пункта", - заявила Левитт на брифинге.
Фондовые индексы США снижаются на опасениях замедления роста экономики