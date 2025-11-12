https://1prime.ru/20251112/ekspert-864441967.html

Эксперт рассказал, что может остановить операции банков Турции и России

2025-11-12T07:16+0300

экономика

финансы

россия

турция

анкара

запад

антон силуанов

ес

банк россия

банк россии

АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза может привести к полному прекращению банковских операций между Турцией и Россией, для выхода из ситуации Анкаре необходимо найти политико-правовое решение, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил в понедельник РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами. "Проблема с транзакциями с российскими банками продолжается уже два года. За это время объем торговли значительно сократился, что негативно влияет на турецкую экономику. Ожидается, что новые санкции могут полностью остановить операции турецких банков", - рассказал собеседник агентства. Озер напомнил, что Россия недавно приняла закон, открывающий путь к использованию криптовалют во внешней торговле. В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов проводить биржевые торги и трансграничные расчеты в криптовалюте. В октябре министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин и Банк России договорились о легализации таких расчетов. "Министерство финансов России и Банк России будут контролировать эти транзакции. Аналогичным образом Турция могла бы принять схожий закон, открыв путь к продолжению торговли с Россией и Ираном. Конечно, этот вопрос требует обсуждения с участием международных юристов, но он заслуживает внимания", - подчеркнул эксперт. Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями". В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.

