Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут

Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут - 12.11.2025, ПРАЙМ

Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут

Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T13:11+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. "За последние годы при поддержке со стороны президента, правительства и парламента российский АПК совершил серьезный рывок. Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира", - заявила она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

