Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут
Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут
Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:11+0300
2025-11-12T13:11+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
оксана лут
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d91ae58569ade99575bb01894e859237.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. "За последние годы при поддержке со стороны президента, правительства и парламента российский АПК совершил серьезный рывок. Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира", - заявила она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
сельское хозяйство, россия, оксана лут, госдума
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Госдума
13:11 12.11.2025
 
Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут

Лут: РФ обеспечила себя сельхозпродукцией и поставляет ее в 160 стран мира

© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Зерно
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут.
"За последние годы при поддержке со стороны президента, правительства и парламента российский АПК совершил серьезный рывок. Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира", - заявила она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Лут: рост цен на основные продукты за десять лет не превышал инфляции
13:08
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯОксана ЛутГосдума
 
 
