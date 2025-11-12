https://1prime.ru/20251112/eksport-864456417.html
Россия поставляет сельхозпродукцию в 160 стран мира, сообщила Лут - 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. "За последние годы при поддержке со стороны президента, правительства и парламента российский АПК совершил серьезный рывок. Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира", - заявила она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
