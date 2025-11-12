https://1prime.ru/20251112/eksport-864460935.html

Володин: выручка России от экспорта продукции АПК больше, чем от оружия

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Россия получает от экспорта сельскохозяйственной продукции больше выручки, чем от поставок оружия за рубеж, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит правительственный час о развитии современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения. В правчасе принимают участие глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Мы с вами экспортируем продукции, получая от этого больше выручки, денежных средств, чем от экспорта оружия, хотя оружия меньше производить не стали, но такая ситуация у нас впервые сложилась за последнее время, несмотря на вызовы, санкции, ограничения", - сказал Володин на пленарном заседании. Он выразил слова благодарности "тем, кто занимается развитием этой отрасли, как на уровне непосредственно сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, крупных объединений, так и на уровне министерства, правительства Российской Федерации". "Это наше преимущество", - добавил Володин.

