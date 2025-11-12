https://1prime.ru/20251112/elektronika-864463494.html

Мишустин оценил объем российской радиоэлектронной продукции на рынке

2025-11-12T14:41+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что доля российской радиоэлектронной продукции на рынке РФ в 2024 году составила более 60%. "Доля её (радиоэлектронной продукции - ред.) на внутреннем рынке составила более 60%", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты" Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до субботы.

