Мишустин оценил объем российской радиоэлектронной продукции на рынке
Мишустин оценил объем российской радиоэлектронной продукции на рынке - 12.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил объем российской радиоэлектронной продукции на рынке
Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что доля российской радиоэлектронной продукции на рынке РФ в 2024 году составила более 60%. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T14:41+0300
2025-11-12T14:41+0300
2025-11-12T14:41+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что доля российской радиоэлектронной продукции на рынке РФ в 2024 году составила более 60%. "Доля её (радиоэлектронной продукции - ред.) на внутреннем рынке составила более 60%", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты" Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до субботы.
