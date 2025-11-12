https://1prime.ru/20251112/es-864439594.html
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией - 12.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией
Как только украинская тема утратит свою значимость, многие страны Европы стараются восстановить связи с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T03:55+0300
2025-11-12T03:55+0300
2025-11-12T03:56+0300
экономика
запад
европа
нато
мировая экономика
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Как только украинская тема утратит свою значимость, многие страны Европы стараются восстановить связи с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Когда ситуация вокруг Украины утратит своё значение, такие государства как Италия, Франция и другие средиземноморские страны начнут активно стремиться к восстановлению отношений с Россией — возможно, не каждая, но многие из них. Это связано, в частности, с необходимостью получения ресурсов и более доступной энергии", — заявил эксперт.Он также добавил, что в настоящее время Германия меняет своё направление: значительная часть её промышленного сектора нуждается в возобновлении взаимодействия с Россией и выступает за переговоры о прямых поставках газа, стремясь восстановить устоявшуюся бизнес-модель, которая сейчас находится под угрозой.Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам с членами НАТО на условиях равенства и указала, что Запад должен отказаться от усиления военного присутствия в Европе.
https://1prime.ru/20251105/ukraina-864273851.html
запад
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, европа, нато, мировая экономика, россия, украина
Экономика, ЗАПАД, ЕВРОПА, НАТО, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией
Крук: после конфликта на Украине многие страны ЕС захотят сотрудничать с Россией
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Как только украинская тема утратит свою значимость, многие страны Европы стараются восстановить связи с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Когда ситуация вокруг Украины утратит своё значение, такие государства как Италия, Франция и другие средиземноморские страны начнут активно стремиться к восстановлению отношений с Россией — возможно, не каждая, но многие из них. Это связано, в частности, с необходимостью получения ресурсов и более доступной энергии", — заявил эксперт.
Он также добавил, что в настоящее время Германия меняет своё направление: значительная часть её промышленного сектора нуждается в возобновлении взаимодействия с Россией и выступает за переговоры о прямых поставках газа, стремясь восстановить устоявшуюся бизнес-модель, которая сейчас находится под угрозой.
Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам с членами НАТО на условиях равенства и указала, что Запад должен отказаться от усиления военного присутствия в Европе.
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России