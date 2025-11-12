Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией - 12.11.2025
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией
Как только украинская тема утратит свою значимость, многие страны Европы стараются восстановить связи с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Как только украинская тема утратит свою значимость, многие страны Европы стараются восстановить связи с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Когда ситуация вокруг Украины утратит своё значение, такие государства как Италия, Франция и другие средиземноморские страны начнут активно стремиться к восстановлению отношений с Россией — возможно, не каждая, но многие из них. Это связано, в частности, с необходимостью получения ресурсов и более доступной энергии", — заявил эксперт.Он также добавил, что в настоящее время Германия меняет своё направление: значительная часть её промышленного сектора нуждается в возобновлении взаимодействия с Россией и выступает за переговоры о прямых поставках газа, стремясь восстановить устоявшуюся бизнес-модель, которая сейчас находится под угрозой.Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам с членами НАТО на условиях равенства и указала, что Запад должен отказаться от усиления военного присутствия в Европе.
03:55 12.11.2025 (обновлено: 03:56 12.11.2025)
 
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией

Крук: после конфликта на Украине многие страны ЕС захотят сотрудничать с Россией

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Как только украинская тема утратит свою значимость, многие страны Европы стараются восстановить связи с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Когда ситуация вокруг Украины утратит своё значение, такие государства как Италия, Франция и другие средиземноморские страны начнут активно стремиться к восстановлению отношений с Россией — возможно, не каждая, но многие из них. Это связано, в частности, с необходимостью получения ресурсов и более доступной энергии", — заявил эксперт.
Он также добавил, что в настоящее время Германия меняет своё направление: значительная часть её промышленного сектора нуждается в возобновлении взаимодействия с Россией и выступает за переговоры о прямых поставках газа, стремясь восстановить устоявшуюся бизнес-модель, которая сейчас находится под угрозой.
Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам с членами НАТО на условиях равенства и указала, что Запад должен отказаться от усиления военного присутствия в Европе.
