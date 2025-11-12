https://1prime.ru/20251112/es-864439594.html

На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией

2025-11-12T03:55+0300

2025-11-12T03:55+0300

2025-11-12T03:56+0300

экономика

запад

европа

нато

мировая экономика

россия

украина

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Как только украинская тема утратит свою значимость, многие страны Европы стараются восстановить связи с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Когда ситуация вокруг Украины утратит своё значение, такие государства как Италия, Франция и другие средиземноморские страны начнут активно стремиться к восстановлению отношений с Россией — возможно, не каждая, но многие из них. Это связано, в частности, с необходимостью получения ресурсов и более доступной энергии", — заявил эксперт.Он также добавил, что в настоящее время Германия меняет своё направление: значительная часть её промышленного сектора нуждается в возобновлении взаимодействия с Россией и выступает за переговоры о прямых поставках газа, стремясь восстановить устоявшуюся бизнес-модель, которая сейчас находится под угрозой.Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам с членами НАТО на условиях равенства и указала, что Запад должен отказаться от усиления военного присутствия в Европе.

запад

европа

украина

2025

запад, европа, нато, мировая экономика, россия, украина