https://1prime.ru/20251112/etsb-864442306.html
В ЕЦБ оценили последствия американских пошлин для экономики Европы
В ЕЦБ оценили последствия американских пошлин для экономики Европы - 12.11.2025, ПРАЙМ
В ЕЦБ оценили последствия американских пошлин для экономики Европы
Пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, нанесли экономике Европы меньший ущерб, чем ожидалось, заявил член управляющего совета Европейского... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T07:49+0300
2025-11-12T07:49+0300
2025-11-12T07:49+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
европа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864442306.jpg?1762922973
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, нанесли экономике Европы меньший ущерб, чем ожидалось, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка Мартин Кохер.
"Мы не увидели сильного снижения темпов роста и инфляционных последствий торговых конфликтов, как ожидалось в марте и апреле", - заявил Кохер в интервью изданию Pollitico, говоря о последствиях пошлин США.
Тем не менее, как пишет газета, Кохер предостерёг от самонадеянности, заявив, что нынешние американские пошлины являются самыми высокими с 1930-х годов и "окажут влияние на мировую экономику".
"Сложность заключается в том, чтобы оценить, проявилась ли уже большая часть последствий торговых конфликтов или же мы увидим, как они просачиваются в экономику в течение следующих нескольких месяцев, а возможно, и лет... Я убеждён, что со временем мы увидим ещё больше последствий, но сложно сказать, будут ли они иметь инфляционный или, скорее, дезинфляционный характер в еврозоне", - добавил он.
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша, европа, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп
В ЕЦБ оценили последствия американских пошлин для экономики Европы
Кохер: пошлины Трампа нанесли экономике Европы меньший ущерб, чем ожидалось
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, нанесли экономике Европы меньший ущерб, чем ожидалось, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка Мартин Кохер.
"Мы не увидели сильного снижения темпов роста и инфляционных последствий торговых конфликтов, как ожидалось в марте и апреле", - заявил Кохер в интервью изданию Pollitico, говоря о последствиях пошлин США.
Тем не менее, как пишет газета, Кохер предостерёг от самонадеянности, заявив, что нынешние американские пошлины являются самыми высокими с 1930-х годов и "окажут влияние на мировую экономику".
"Сложность заключается в том, чтобы оценить, проявилась ли уже большая часть последствий торговых конфликтов или же мы увидим, как они просачиваются в экономику в течение следующих нескольких месяцев, а возможно, и лет... Я убеждён, что со временем мы увидим ещё больше последствий, но сложно сказать, будут ли они иметь инфляционный или, скорее, дезинфляционный характер в еврозоне", - добавил он.