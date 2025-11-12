https://1prime.ru/20251112/etsb-864442306.html

В ЕЦБ оценили последствия американских пошлин для экономики Европы

В ЕЦБ оценили последствия американских пошлин для экономики Европы

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, нанесли экономике Европы меньший ущерб, чем ожидалось, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка Мартин Кохер. "Мы не увидели сильного снижения темпов роста и инфляционных последствий торговых конфликтов, как ожидалось в марте и апреле", - заявил Кохер в интервью изданию Pollitico, говоря о последствиях пошлин США. Тем не менее, как пишет газета, Кохер предостерёг от самонадеянности, заявив, что нынешние американские пошлины являются самыми высокими с 1930-х годов и "окажут влияние на мировую экономику". "Сложность заключается в том, чтобы оценить, проявилась ли уже большая часть последствий торговых конфликтов или же мы увидим, как они просачиваются в экономику в течение следующих нескольких месяцев, а возможно, и лет... Я убеждён, что со временем мы увидим ещё больше последствий, но сложно сказать, будут ли они иметь инфляционный или, скорее, дезинфляционный характер в еврозоне", - добавил он.

