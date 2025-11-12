https://1prime.ru/20251112/evropa-864468158.html
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы - 12.11.2025
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы
Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России
2025-11-12T16:08+0300
2025-11-12T16:08+0300
2025-11-12T16:08+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
