https://1prime.ru/20251112/evropa-864468158.html

В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы

В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы - 12.11.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы

Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T16:08+0300

2025-11-12T16:08+0300

2025-11-12T16:08+0300

вооружения

мировая экономика

польша

дмитрий песков

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860886426_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_6e91ed8784443ed73254a38b91bbd8ad.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

польша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша, дмитрий песков, европа