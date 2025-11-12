Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы - 12.11.2025
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы
Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T16:08+0300
2025-11-12T16:08+0300
вооружения
мировая экономика
польша
дмитрий песков
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860886426_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_6e91ed8784443ed73254a38b91bbd8ad.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. &quot;Они вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики&quot;, - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
польша
европа
мировая экономика, польша, дмитрий песков, европа
Вооружения, Мировая экономика, ПОЛЬША, Дмитрий Песков, ЕВРОПА
16:08 12.11.2025
 
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в странах Европы

Песков: увеличение военных бюджетов в европейских странах убивает их экономику

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги европейских государств на здании ОБСЕ
Флаги европейских государств на здании ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Флаги европейских государств на здании ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны "вымучивают" у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это убивает их экономику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

 
