Прибалтика столкнулась с ростом долгосрочной безработицы

2025-11-12T06:16+0300

2025-11-12T06:16+0300

2025-11-12T07:12+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Прибалтийские страны в 2024 году столкнулись с самым значительным ростом доли граждан, которые не могут найти работу как минимум год, среди всех государств Евросоюза, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Сильнее всего долгосрочная безработица среди стран ЕС выросла за последний год в Эстонии - сразу на 0,5 процентного пункта, до 1,8% от всего трудоспособного населения старше 15 лет. Заметно ухудшилась ситуация и в Латвии, где показатель вырос до 2,2% с 1,8%. В третьей прибалтийской стране, Литве, доля тех, кто остается без работы более 12 месяцев, сохранилась на уровне 2,3% третий год подряд, однако страна занимает шестое место среди всех стран Евросоюза по этому показателю. Значительно подросла долгосрочная безработица еще в Дании - на 0,3 процентного пункта, до 0,8%. На 0,1 процентного пункта она увеличилась еще в Чехии (0,8%), Венгрии (1,5%), Финляндии и Швеции (по 1,7%). Больше всего незанятых, которые не могут устроиться на работу более года, в Греции - 5,4% от трудоспособного населения, а также в Испании (3,8%), Словакии (3,5%) и Италии (3,3%).

