Назван самым высокооплачиваемый житель Финляндии

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Самым высокооплачиваемым гражданином Финляндии третий год подряд стал основатель сервиса доставки еды Wolt Микко Кууси, свидетельствуют опубликованные в среду отчетные данные финской налоговой службы. Налоговое ведомство ежегодно публикует данные налогоплательщиков страны с доходом более 100 тысяч евро в год. Однако лица, не желающие обнародования этой информации, могут подать заявление с просьбой об исключении из списка в соответствии с регламентом ЕС. Согласно данным налоговой службы, совокупный доход основателя сервиса доставки Wolt Кууси в 2024 году составил более 80 миллионов евро. По итогам 2023 и 2022 годов он также был назван самым высокооплачиваемым финном. Вторую строчку списка в этом году занял владелец финского концерна-производителя подъемного оборудования Cargotec Хейкки Херлин с доходом около 40 миллионов евро. На третьем месте - один из основателей компании по разработке программного обеспечения Admicom Матти Хэлль с доходом около 30 миллионов евро. В налоговой отчетности также представлены сведения о доходе финских министров. В частности, премьер Финляндии Петтери Орпо в 2024 году заработал около 240 тысяч евро, министр обороны Антти Хяккянен - 188 тысяч евро, а министр финансов Риикка Пурра - 172 тысячи евро.
