В Нью-Дели пройдет Российско-индийский деловой форум - 12.11.2025
В Нью-Дели пройдет Российско-индийский деловой форум
В Нью-Дели пройдет Российско-индийский деловой форум - 12.11.2025, ПРАЙМ
В Нью-Дели пройдет Российско-индийский деловой форум
Российско-индийский форум пройдет 4-5 декабря в столице Индии: на нем участники обсудят расширение экономического сотрудничества, совместную торговлю и другие... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T11:58+0300
2025-11-12T11:58+0300
россия
индия
росконгресс
бизнес
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российско-индийский форум пройдет 4-5 декабря в столице Индии: на нем участники обсудят расширение экономического сотрудничества, совместную торговлю и другие важные двусторонние темы, говорится в сообщении "Росконгресса". "Четвёртого-пятого декабря 2025 года в Нью-Дели, Индия, состоится Российско-индийский форум. Участие в нем примут высокопоставленные лица из числа официальных и деловых кругов двух стран", - сказано в сообщении. В программу форума включена серия панельных дискуссий, посвященных различным направлениям российско-индийского сотрудничества: расширение промышленной кооперации, расширение выхода на российский рынок индийской машинотехнической продукции, увеличение Россией закупок индийской продовольственной продукции. Также обсудят потенциал роста взаимного предоставления цифровых услуг, наращивание Россией закупок индийской фармацевтической продукции и импорта трудовых ресурсов из Индии, сотрудничество в сфере туризма и взаимное увеличение туристических потоков, заключается в сообщении.
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российско-индийский форум пройдет 4-5 декабря в столице Индии: на нем участники обсудят расширение экономического сотрудничества, совместную торговлю и другие важные двусторонние темы, говорится в сообщении "Росконгресса".
"Четвёртого-пятого декабря 2025 года в Нью-Дели, Индия, состоится Российско-индийский форум. Участие в нем примут высокопоставленные лица из числа официальных и деловых кругов двух стран", - сказано в сообщении.
В программу форума включена серия панельных дискуссий, посвященных различным направлениям российско-индийского сотрудничества: расширение промышленной кооперации, расширение выхода на российский рынок индийской машинотехнической продукции, увеличение Россией закупок индийской продовольственной продукции.
Также обсудят потенциал роста взаимного предоставления цифровых услуг, наращивание Россией закупок индийской фармацевтической продукции и импорта трудовых ресурсов из Индии, сотрудничество в сфере туризма и взаимное увеличение туристических потоков, заключается в сообщении.
 
