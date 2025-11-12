Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ выяснила цель планируемого Киевом покушения на митрополита Тихона - 12.11.2025, ПРАЙМ
ФСБ выяснила цель планируемого Киевом покушения на митрополита Тихона
ФСБ выяснила цель планируемого Киевом покушения на митрополита Тихона
Киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию... | 12.11.2025, ПРАЙМ
происшествия
россия
общество
украина
москва
сша
фсб
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила Федеральная служба безопасности РФ. ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о подготовке покушения на митрополита Тихона, планировавшегося по заданию спецслужб Украины. "По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", - говорится в сообщении. ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.
украина
москва
сша
россия, общество , украина, москва, сша, фсб, telegram
Происшествия, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, США, ФСБ, Telegram
09:02 12.11.2025 (обновлено: 09:38 12.11.2025)
 
ФСБ выяснила цель планируемого Киевом покушения на митрополита Тихона

ФСБ: убийством митрополита Тихона Киев хотел сорвать переговоры России и США по Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила Федеральная служба безопасности РФ.
ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о подготовке покушения на митрополита Тихона, планировавшегося по заданию спецслужб Украины.
"По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", - говорится в сообщении.
ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ.
Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоУКРАИНАМОСКВАСШАФСБTelegram
 
 
