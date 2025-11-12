https://1prime.ru/20251112/fsb-864443783.html

ФСБ выяснила цель планируемого Киевом покушения на митрополита Тихона

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила Федеральная служба безопасности РФ. ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о подготовке покушения на митрополита Тихона, планировавшегося по заданию спецслужб Украины. "По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", - говорится в сообщении. ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.

